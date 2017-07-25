Ростовчанин Александр Хуруджи метит на пост Президента России

Бизнесмен Александр Хуруджи, занимающий сейчас пост федерального секретаря «Партии роста», примет участие в партийных праймериз, которые определят кандидата для участия в выборах Президента РФ в 2018 г.

По словам Александра Хуруджи, его кандидатуру на съезде партии предложил уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов.

Конкуренцию в рамках праймериз «Партии роста» ему составят предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Как рассказал Хуруджи, уже практически завершено формирование команды и готова предвыборная программа. Она имеет ярко выраженный региональный оттенок. В ней затронуты такие острые вопросы для Ростовской области, как жилищно-коммунальное хозяйство, экология, отток профессиональных кадров за рубеж.

Отметим, 42-летний Александр Хуруджи родился в Ростове-на-Дону в семье инженеров. В 1998 г. закончил Донской юридический институт по специальности «Гражданское право и гражданский процесс», а затем получал образование по специальности «банковское дело» в Северо-Кавказском институте бизнеса, инженерных и информационных технологий и высшее техническое в ДГТУ по специальности «технология машиностроения». Также он проходил обучение в рамках губернаторской программы переподготовки кадров для сферы малого бизнеса на базе РГЭУ «РИНХ». С 1990-х годов Александр Хуруджи занимался бизнесом в юридической, строительной, торговой, электроэнергетической сферах. В 2008 г. возглавил компанию «Энергия». 3 декабря 2015 года его задержали в ростовском аэропорту. Через несколько дней ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и хищении у МРСК Юга свыше 500 млн рублей. Адвокаты неоднократно пытались оспорить меру пресечения предпринимателя в виде заключения под стражу, указывая, что Хуруджи обвиняется по экономической статье, а значит, не представляет опасности для общества.

Позже уполномоченный по делам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов рассказал о деле Хуруджи президенту РФ Владимиру Путину и затем поручился за бизнесмена в суде. 3 мая этого года бизнесмен был полностью оправдан.