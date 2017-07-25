Общество

Алексей Мирный
25 Июля, 2017 16:07

В Музее Победы в Москве открылась «Школа безопасности»

Музей Победы, Москва.
Источник: dixinews.ru
Москва, 25 Июля - DIXINEWS.

25 июля в Музее Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония открытия XIV Всероссийских соревнований «Школа безопасности».

Об этом общается в пресс-релизе музея.

«Старт соревнований "Школы безопасности" именно в Музее Победы, уверен, даст всем участникам мощный эмоциональный настрой, поможет почувствовать себя потомками великого поколения победителей, – отметил директор Музея Победы Александр Школьник. – Вы должны не подвести своих учителей и наставников и продемонстрировать умение успешно справляться с самыми сложными задачами по обеспечению личной и общественной безопасности. Удачи вам!»

В Музее Победы юные спасатели осмотрели основную экспозицию и «прожили» все годы Великой Отечественной войны с героями тех лет, увековеченных в 10-минутном фильме «Дорога к Победе». Такую возможность дает новая технология 3D-mapping’а.

Более 2 000 детей по всей стране три месяца боролись за право принять участие в финале соревнований. Ребята из 18 команд в течение недели пройдут испытания на звание лучший юный спасатель. В составе каждой – 10 человек, возраст участников от 13 до 17 лет. В ходе соревнований ребятам предстоит преодолеть полосу препятствий, пройти комбинированную пожарную эстафету, маршрут выживания, а сегодняшний день, 25 июля, они проведут в Музее Победы.

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