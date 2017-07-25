Общество

Алексей Мирный
25 Июля, 2017 20:05

В Московских терцентрах организуют «комнаты прохлады» с настольными играми

Пенсионерка в в центре социального обслуживания.
Источник: dixinews.ru
#социальныепроекты

#город

#пенсионер
Москва, 25 Июля - DIXINEWS.

«Комнаты прохлады» начали функционировать с летнего периода 2010 года в центрах социального обслуживания, когда в столице установилась аномальная жара с резким ухудшением состояния воздуха.

В настоящее время в каждом районе города Москвы территориальные центры социального обслуживания и их филиалы готовы организовать 306 таких комнат.

Пропускная способность «комнат прохлады» составит более 119,4 тыс. человек в месяц. На каждую из них составлена оценка качества организации предоставления услуг. Время работы в период жаркой погоды в городе с 9-00 до 20-00 часов (понедельник – четверг), с 9-00 до 18-45 часов (пятница), с 9-00 до 16-00 часов (суббота).

Как отмечают столичные власти, «комнаты прохлады» будут оборудованы в актовых залах, гостиных, столовых и других помещениях центров социального обслуживания, имеющих все необходимые удобства для граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми. В помещениях созданы комфортные условия для досуга и отдыха жителей города, установлены кондиционеры, имеются кулеры с водой. При необходимости посетителям может быть предоставлена помощь медицинских сестер. И самое интересное, что здесь будет организован досуг - просмотр ТВ, чтение, настольные игры и другие мероприятия.

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