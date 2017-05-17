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Алексей Мирный
25 Июля, 2017 19:08
В Москве осталось 53 пятиэтажки предназначенные к сносу
Снос старого жилья в Москве.
Источник: dixinews.ru
Москва, 25 Июля - DIXINEWS.
Еще два пятиэтажных дома разобрали в столице - в районе Южное Медведково на северо-востоке и в Филевском парке на западе города.
Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Пятиэтажки находились на ул. Молодцова, д. 33, корп. 1 и ул. Малая Филевская, д. 24, корп. 3. Они входили в программу сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения.
«Таким образом, в Москве остается разобрать 53 пятиэтажки площадью чуть более 220 тыс. кв. м. Программа выполнена на 96,5%. В этом году снесено уже 25 домов», - сказал Бочкарев.
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