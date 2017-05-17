Общество

Алексей Мирный
25 Июля, 2017 19:08

В Москве осталось 53 пятиэтажки предназначенные к сносу

Снос старого жилья в Москве.
Источник: dixinews.ru
#строительство

#развитие

#реновация
Москва, 25 Июля - DIXINEWS.

Еще два пятиэтажных дома разобрали в столице - в районе Южное Медведково на северо-востоке и в Филевском парке на западе города.

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Пятиэтажки находились на ул. Молодцова, д. 33, корп. 1 и ул. Малая Филевская, д. 24, корп. 3. Они входили в программу сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения.

«Таким образом, в Москве остается разобрать 53 пятиэтажки площадью чуть более 220 тыс. кв. м. Программа выполнена на 96,5%. В этом году снесено уже 25 домов», - сказал Бочкарев.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Шоу-румы квартир для переселения из пятиэтажек откроют в каждом районе столицы
В Москве завершено голосование по программе реновации
В этом разделе:
В Московских терцентрах организуют «комнаты прохлады» с настольными играми
Контрацептивы станут дешевле, вопрос решает ФАС
Небо Волгограда заволокла гигантская туча

Вице-президент Ирака высоко оценил усилия РФ в борьбе с терроризмом
В Уфе дольщики считают, что обманувший их застройщик, готовится к побегу за границу
В СФ предлагают ввести санкции в отношении ряда польских политиков
"Черная махина" Северного флота по пути на парад поразила европейцев
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агрофирма «Мясо» создаёт новое кромозаготовительное звено
Москва, 25 Июля, 20:05.
В Московских терцентрах организуют «комнаты прохлады» с настольными играми
Москва, 25 Июля, 19:08.
В Москве осталось 53 пятиэтажки предназначенные к сносу
Россия, Москва, 25 Июля, 17:42.
Контрацептивы станут дешевле, вопрос решает ФАС
Волгоград, 25 Июля, 16:52.
Небо Волгограда заволокла гигантская туча
Ростов-на-Дону , 25 Июля, 16:28.
Ростовчанин Александр Хуруджи метит на пост Президента России
Москва, 25 Июля, 16:07.
В Музее Победы в Москве открылась «Школа безопасности»
Москва, 25 Июля, 15:08.
Производители беспилотников и городского электротранспорта получат субсидии
Москва, 25 Июля, 14:02.
Собянин подписал два новых закона о налоговых льготах
Самара, 24 Июля, 23:56.
«Самара Арена» готова на 71%
Казань, 24 Июля, 16:28.
Почти 2 млн рублей потратят на «Велоночь» в Казани
Нижний Новгород, 24 Июля, 15:48.
Международные соревнования по парусному спорту стартовали в Нижнем Новгороде
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт