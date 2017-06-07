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Алексей Мирный
25 Июля, 2017 15:08
Производители беспилотников и городского электротранспорта получат субсидии
Беспилотник в небе Москвы.
Источник: dixinews.ru
Москва, 25 Июля - DIXINEWS.
В 2017 году производителям городского наземного электротранспорта выделят субсидии на сумму 900 миллионов рублей.
Об этом сообщил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном развитию электрического и беспилотного транспорта.
Производство этих высокотехнологичных транспортных средств открывает новые возможности для городского планирования и улучшения экологической обстановки.
«Есть предложение дополнительно поддержать спрос, создать более благоприятные условия – это и налоговые льготы, и экспортные стимулы для производителей компонентов электромобилей – и вложиться, конечно, в инфраструктуру. Кроме того, в этом году Правительство России предоставляет больше 600 миллионов рублей субсидий российским производителям транспортных средств с дистанционным и автономным управлением. Появление беспилотников должно привести к снижению числа дорожно-транспортных происшествий, к гармоничному распределению потоков, к удешевлению поездок. Беспилотными машинами смогут пользоваться и инвалиды, и несовершеннолетние», – отметил Дмитрий Медведев.
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