Экономика

Алексей Мирный
25 Июля, 2017 15:08

Производители беспилотников и городского электротранспорта получат субсидии

Беспилотник в небе Москвы.
Источник: dixinews.ru
Москва, 25 Июля - DIXINEWS.

В 2017 году производителям городского наземного электротранспорта выделят субсидии на сумму 900 миллионов рублей.

Об этом сообщил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном развитию электрического и беспилотного транспорта.

Производство этих высокотехнологичных транспортных средств открывает новые возможности для городского планирования и улучшения экологической обстановки.

«Есть предложение дополнительно поддержать спрос, создать более благоприятные условия – это и налоговые льготы, и экспортные стимулы для производителей компонентов электромобилей – и вложиться, конечно, в инфраструктуру. Кроме того, в этом году Правительство России предоставляет больше 600 миллионов рублей субсидий российским производителям транспортных средств с дистанционным и автономным управлением. Появление беспилотников должно привести к снижению числа дорожно-транспортных происшествий, к гармоничному распределению потоков, к удешевлению поездок. Беспилотными машинами смогут пользоваться и инвалиды, и несовершеннолетние», – отметил Дмитрий Медведев.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Собянин подписал два новых закона о налоговых льготах
"Аэрофлот" приобрёл 20 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100
В Москве планируют создать авиапромышленный технопарк

Сенсационная стометровка: пловец поддался акуле
"Черная махина" Северного флота по пути на парад поразила европейцев
"Победа" обещает сажать самолет сразу же, как обнаружит курильщика
Швейцарскую резню бензопилой устроил бомж
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Производители беспилотников и городского электротранспорта получат субсидии
Москва, 25 Июля, 14:02.
Собянин подписал два новых закона о налоговых льготах
Самара, 24 Июля, 23:56.
«Самара Арена» готова на 71%
Казань, 24 Июля, 16:28.
Почти 2 млн рублей потратят на «Велоночь» в Казани
Нижний Новгород, 24 Июля, 15:48.
Международные соревнования по парусному спорту стартовали в Нижнем Новгороде
Уфа, 24 Июля, 13:45.
В работе авиасалона МАКС-2017 приняли участие юные изобретатели из Башкирии
Омск, 24 Июля, 13:00.
Послом в США назначен уроженец Омска Анатолий Антонов
Москва, 24 Июля, 02:29.
"Аэрофлот" приобрёл 20 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100
Москва, 23 Июля, 14:10.
В подмосковном Жуковском проходит последний день авиасалона МАКС-2017
Москва, 23 Июля, 12:06.
В Новой Москве создадут «умный город»
Ростов-на-Дону , 22 Июля, 23:00.
Ростовский блогер поможет Наталье Поклонской в работе со СМИ
Красноярск, 22 Июля, 22:02.
Дни Северной Осетии-Алании в Красноярском крае
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт