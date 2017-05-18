Экономика

Алексей Мирный
25 Июля, 2017 14:02

Собянин подписал два новых закона о налоговых льготах

Сергей Собянин.
Источник: gazeta-brateevo.ru
#налоги

#закон

#Собянин
Москва, 25 Июля - DIXINEWS.

Инвесторы, вкладывающие деньги в реальный сектор экономики и инновации, получат налоговые льготы. Льготы снизят налоговую нагрузку примерно на 30 процентов.

Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в «ВКонтакте».

Город предлагает инвесторам строить новые заводы или модернизовать существующие предприятия в рамках региональных инвестиционных проектов. Если инвестор вложит в производство новых товаров не меньше 300 миллионов рублей, то получит льготную ставку налога на прибыль на 10 лет. Это 10 процентов вместо стандартных 17 процентов, которые зачисляются в городской бюджет. Также инвесторы смогут получить другие льготы: по стоимости аренды земли или региональным налогам.

Резидентам особой экономической зоны «Зеленоград» Москва тоже оказывает поддержку. До 2028 года они освобождаются от региональной части налога на прибыль. Затем для них установят льготную ставку: пять процентов до 2033 года, далее – 12,5 процента. Кроме того, для резидентов вдвое – с пяти до 10 лет – увеличен срок освобождения от уплаты земельного и транспортного налогов.

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