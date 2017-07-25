Политика

Любовь Орлова
24 Июля, 2017 23:56

«Самара Арена» готова на 71%

Стадион «Самара-Арена».
Источник: vistanews.ru
#спорт

#ЧМ2018

#СамараАрена

#стадион
Самара, 24 Июля - DIXINEWS.

На совещании по вопросам возведения стадиона, которое провел губернатор Самарской области Николай Меркушкин, стало известно, что готовность главного объекта чемпионата мира по футболу 2018 года в областной столице составляет более 71%. По словам властей, строительство стадиона «Самара Арена» идет в строгом соответствии с графиком.

В настоящий момент на объекте работает более 2 тысяч человек и 177 единиц техники. Монтаж основных металлоконструкций вышел на финишную прямую: строители уже установили 94 из 96 консолей купола. Глава региона отметил, что самую сложную часть строительства – монтаж консолей купола, завершат в течение недели.

По словам губернатора, сейчас на повестке дня стоят вопросы, связанные с внутренней отделкой «Самара Арены», а также благоустройство прилегающей зоны. По информации компании-подрядчика, на этой территории сносят старые помещения радиоцентра. В дальнейшем здесь построят рекреационные площади, организуют проезд вокруг стадиона, пешеходные зоны с навигационной информационной системой, велодорожки, газоны с автополивом, организуют наружное освещение и архитектурную подсветку.

Немало важным отмечается факт, что расположенные по соседству со спортобъектом жилые дома защитят от шума специальными экранами. Особое внимание губернатор поручил уделить трем бетонным кольцам по периметру стадиона, которые делят стадион на ярусы.

Напомним, что в 2018 году стадион «Самара-Арена» примет 6 игр чемпионата мира по футболу: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России.

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