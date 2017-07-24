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Любовь Орлова
24 Июля, 2017 16:28

Почти 2 млн рублей потратят на «Велоночь» в Казани

Велоночь в Казани.
Источник: vk.com/kazanushka
#благотворительность

#Казань

#велоночь

#велоспорт
Казань, 24 Июля - DIXINEWS.

На проведение велоночи в Казани готовы потратить 1,87 млн рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок опубликовал Комитет содействия развитию туризма Казани.

Согласно документации закупки, от исполнителя потребуется разработать концепцию велопрогулки длительностью не менее пяти часов, план и стилистику мероприятия, установить и оформить сцену, арендовать звуковое и световое оборудование, найти ведущего и организовать съемку. По задумке властей, казанская «Велоночь» должна привлечь дополнительный поток туристов.

Однако, когда именно состоится мероприятие в тендере не указывается.

«Велоночь» в Казани переносили уже несколько раз. Изначально она должна была пройти в июне, затем перенесли на середину июля. Позже появилась информация о 5 августа.

Тема четвёртой Велоночи в Казани - романтики-меценаты, которые смогли изменить город и страну: они строили больницы и музеи, собирали ценные коллекции и помогали театру. Меропряитие планируют проводить в рамках проекта "Добрая Казань". Регистрационный взнос за участие в Казанской Велоночи - 99 рублей. Все собранные деньги планируется направить в благотворительный фонд «Альпари» на приобретение велотренажеров для развития у детей с ДЦП опорно-двигательных функций.

В прошлом году велоночь в Казани прошла в конце мая и собрала почти 5 тысяч велолюбителей. Тема ночной велоэкскурсии была посвящена авиастроению и космонавтике.

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