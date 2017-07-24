Международные соревнования по парусному спорту стартовали в Нижнем Новгороде

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ администрации Нижнего Новгорода, международные детские соревнования по парусному спорту проходят здесь в пятый раз.

В торжественной церемонии открытия, которая состоялась 23 июля, приняла участие глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. В своей напутственной речи спортсменам она отметила, что парусный спорт подразумевает умение быстро принимать решение, работать в команде и быстро адаптироваться к изменениям. Эти качества и умения, по словам Елизаветы Игоревны, важны и полезны не только во время соревнований, но и на суше в обычной жизни. «Я вам желаю сохранить речное братство и привнести в жизнь новые навыки!», - сказала Елизавета Солонченко.

Мероприятие организовано Областной общественной организацией по развитию и пропаганде морского дела при поддержке Правительства Нижегородской области, Законодательного Собрания Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода. По словам организаторов, главная цель соревнований — приобщить детей и подростков к парусному спорту.

Участники соревнований - дети возрастом от 9 до 16 лет из Москвы, Севастополя, Архангельска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Также приехали спортсмены из Китая и Белоруссии.

Соревнования будут проходить в командном и личном первенстве в нескольких зачетных группах, в заключительный день будут подведены итоги. В свободный от соревнований день, состоятся гонки на радиоуправляемых яхтах, также запланированы экскурсии по городу для всех участников. 28 июля состоятся гонки на приз главы Нижнего Новгорода, а 29 июля на церемонии закрытия состоится награждение победителей.