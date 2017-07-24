Спорт

Любовь Орлова
24 Июля, 2017 15:48

Международные соревнования по парусному спорту стартовали в Нижнем Новгороде

В торжественной церемонии открытия приняла участие глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.
Автор фото: Виктор Ворошиловъ
#спорт

#парусныйспорт

#Солонченко

#соревнования
Нижний Новгород, 24 Июля - DIXINEWS.

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ администрации Нижнего Новгорода, международные детские соревнования по парусному спорту проходят здесь в пятый раз.

В торжественной церемонии открытия, которая состоялась 23 июля, приняла участие глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. В своей напутственной речи спортсменам она отметила, что парусный спорт подразумевает умение быстро принимать решение, работать в команде и быстро адаптироваться к изменениям. Эти качества и умения, по словам Елизаветы Игоревны, важны и полезны не только во время соревнований, но и на суше в обычной жизни. «Я вам желаю сохранить речное братство и привнести в жизнь новые навыки!», - сказала Елизавета Солонченко.

Мероприятие организовано Областной общественной организацией по развитию и пропаганде морского дела при поддержке Правительства Нижегородской области, Законодательного Собрания Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода. По словам организаторов, главная цель соревнований — приобщить детей и подростков к парусному спорту.

Участники соревнований - дети возрастом от 9 до 16 лет из Москвы, Севастополя, Архангельска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Также приехали спортсмены из Китая и Белоруссии.

Соревнования будут проходить в командном и личном первенстве в нескольких зачетных группах, в заключительный день будут подведены итоги. В свободный от соревнований день, состоятся гонки на радиоуправляемых яхтах, также запланированы экскурсии по городу для всех участников. 28 июля состоятся гонки на приз главы Нижнего Новгорода, а 29 июля на церемонии закрытия состоится награждение победителей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
1500 человек вышли на старт Volga Swim 2017
Зимнюю универсиаду-2019 представят на VK Fest в Санкт-Петербурге
В спартакиаде рабочей молодежи Новосибирской области приняли участие более 3 тысяч человек
В этом разделе:
Пять ватерполистов из Волгограда принимают участие в Чемпионате мира по водным видам спорта 2017
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет в Казани
Российские пилоты стали чемпионами мира по высшему пилотажу

Пожар в Челябинской области: семья обучалась пожарной безопасности
Землетрясение вызвало панику на северо-востоке Китая
Паводок в Приморье: урожай не спасти
Израиль сообщил о ракете, выпущенной с территории сектора Газа
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 2 млн рублей потратят на «Велоночь» в Казани
Нижний Новгород, 24 Июля, 15:48.
Международные соревнования по парусному спорту стартовали в Нижнем Новгороде
Уфа, 24 Июля, 13:45.
В работе авиасалона МАКС-2017 приняли участие юные изобретатели из Башкирии
Омск, 24 Июля, 13:00.
Послом в США назначен уроженец Омска Анатолий Антонов
Москва, 24 Июля, 02:29.
"Аэрофлот" приобрёл 20 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100
Москва, 23 Июля, 14:10.
В подмосковном Жуковском проходит последний день авиасалона МАКС-2017
Москва, 23 Июля, 12:06.
В Новой Москве создадут «умный город»
Ростов-на-Дону , 22 Июля, 23:00.
Ростовский блогер поможет Наталье Поклонской в работе со СМИ
Красноярск, 22 Июля, 22:02.
Дни Северной Осетии-Алании в Красноярском крае
Москва, 22 Июля, 16:09.
В Москве планируют создать авиапромышленный технопарк
Москва, 22 Июля, 14:29.
Технополис «Москва» попал в пятерку лучших технопарков России
Екатеринбург, 21 Июля, 13:25.
Суд арестовал собственника нижнетагильского завода, где не платили зарплату
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт