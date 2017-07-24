В работе авиасалона МАКС-2017 приняли участие юные изобретатели из Башкирии

В подмосковном Жуковском побывали ученик уфимского лицея №60 Максим Кожевников и Даниил Челышев из Мелеуза.

На фестивале молодежного научно-технического творчества «От винта!», который проходил в рамках международного авиационно-космического салона, участники от республики Башкортостан представили модели «ВЖИК 5 винтов» и «МАКСБАС». Работы юных авиаконструкторов отмечены дипломами фестиваля и медалями от Опытно-конструкторского бюро имени П. О. Сухого. Работы молодых изобретателей оценили на самом высоком уровне.

Всего в фестивале «От винта!» приняли участие 170 человек – дети и молодежь в возрасте от 5 до 30 лет из 75 регионов страны, их наставники и учителя. Также принимали участие партнеры по международному сотрудничеству – участники из Чехии, Болгарии, Индии, Китая и других стран.