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Любовь Орлова
24 Июля, 2017 13:00
Послом в США назначен уроженец Омска Анатолий Антонов
Анатолий Антонов.
Источник: life.ru
Омск, 24 Июля - DIXINEWS.
23 июля телеканал Еuronews со ссылкой на министерство иностранных дел РФ объявил о назначении послом в США Анатолия Антонова. Сергей Кисляк завершил свою миссию посла России в США. Высокую должность он занимал 9 лет.
Анатолий Антонов родился 15 мая 1955 в Омске. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, в 1983 году — аспирантуру МГИМО. Получил ученое звание доктора политических наук. Более 30 лет работал в системе МИД СССР и РФ на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом. С 2004 года трудился директором департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ.
2 февраля 2011 года Антонов был назначен заместителем министра обороны РФ, где в его обязанности входили вопросы международного военного сотрудничества и организация контактов Минобороны РФ с военными ведомствами зарубежных государств.
29 декабря 2016 президент России Владимир Путин указом №721 назначил замминистра обороны России Анатолия Антонова заместителем министра иностранных дел.
В мае нынешнего года стало известно, что американский президент Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым согласовал кандидатуру посла России в США 62-летнего доктора политических наук.
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