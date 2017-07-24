Политика

Любовь Орлова
24 Июля, 2017 13:00

Послом в США назначен уроженец Омска Анатолий Антонов

Анатолий Антонов.
Источник: life.ru
#МИД

#США

#посол

#Лавров

#Трамп
Омск, 24 Июля - DIXINEWS.

23 июля телеканал Еuronews со ссылкой на министерство иностранных дел РФ объявил о назначении послом в США Анатолия Антонова. Сергей Кисляк завершил свою миссию посла России в США. Высокую должность он занимал 9 лет.

Анатолий Антонов родился 15 мая 1955 в Омске. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, в 1983 году — аспирантуру МГИМО. Получил ученое звание доктора политических наук. Более 30 лет работал в системе МИД СССР и РФ на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом. С 2004 года трудился директором департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ.

2 февраля 2011 года Антонов был назначен заместителем министра обороны РФ, где в его обязанности входили вопросы международного военного сотрудничества и организация контактов Минобороны РФ с военными ведомствами зарубежных государств.

29 декабря 2016 президент России Владимир Путин указом №721 назначил замминистра обороны России Анатолия Антонова заместителем министра иностранных дел.

В мае нынешнего года стало известно, что американский президент Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым согласовал кандидатуру посла России в США 62-летнего доктора политических наук.

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