"Аэрофлот" приобрёл 20 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100

В рамках международного авиасалона МАКС-2017, компания «Аэрофлот» заключила контракт на 20 новых отечественных среднемагистральных самолётов Sukhoi Superjet 100.

Подписание контракта прошло с участием "ВЭБ-лизинг", "Аэрофлота" и "Объединённой авиастроительной корпорации" (ОАК).

Лизинговый контракт с производителем воздушных судов входящих в группу компаний ОАК — компанией "Гражданские самолеты Сухого" предполагает, что первый SSJ 100 будет поставлен "Аэрофлоту" уже этим летом, и будет завершён в июлю 2018 года. Воздушные судна будут иметь стандартную для "Аэрофлота" компоновку на 87 мест, 12 из которых бизнес-класса.

Как уточнили в сетевом издании KM.RU, предварительное соглашение на поставку «Аэрофлот» подписал ещё в январе 2015 года. На днях, контракт подписали генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев, президент ОАК Юрий Слюсарь и глава ВЭБа Сергей Горьков. На заключении такой крупной сделки, а это порядка около 702 млн долларов, присутствовал лично президент России Владимир Путин.

Планируется, что новые самолёты российского производителя будут обслуживать внутрироссийские направления и маршруты в страны Европы и СНГ. Эксперты оценивают сделку, как положительную динамику вектора развития отечественного авиапрома. Подчёркивая потребительские качества самолётов Sukhoi Superjet – воздушное судно отличается от аналогичных машин западного производства.

«В этом самолете все очень хорошо, я сам имел удовольствие на нем летать. Покупка самолетов в лизинг – это общемировая практика, - отмечает главный научный сотрудник института экономики РАН, доктор наук, профессор Никита Кричевский. - Никто никогда не покупает столь значительные по затратам машины сразу». Сделку по лизингу одобряют и другие эксперты. Выгода, получить новенький Sukhoi Superjet за незначительную часть его реальной стоимости, а потом в течение нескольких лет, имеется возможность расплатиться, без увеличения тарифов на авиабилеты. При этом перевозчик поддерживает собственное отечественное авиастроение, что безусловно скажется на российской экономике.

«Это очередной этап формирования парка компании «Аэрофлот». Компания всемерно поддерживает отечественное авиастроение, в частности SSJ. «Аэрофлот» учитывает карту своих маршрутов и объем перевозок, а также формирует сбалансированную структуру воздушного парка, - считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. - Для определённого количества дальнемагистральных, среднемагистральных и ближнемагистральных рейсов, SSJ 100 очень хорошо вписывается в эту структуру».

На сегодняшний день в парке «Аэрофлота» числится около 30 российских региональных самолетов. Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный и запущенный в производство компанией "Гражданские самолеты Сухого" в 2008 году. К июлю 2017 года компания сделала 137 воздушных судов для авиакомпаний России, Казахстана, Армении, Италии, Мексики, Таиланда, Ирландии и Египта.