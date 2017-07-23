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Алексей Мирный
23 Июля, 2017 14:10

В подмосковном Жуковском проходит последний день авиасалона МАКС-2017

Тяжёлый транспортный самолёт ВМ-Т на авиасалоне МАКС-2017.
Автор фото: Алексей Мирный
Источник: dixinews.ru
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Москва, 23 Июля - DIXINEWS.

Сегодня 23 июля последний день Московского аэрокосмического салона (МАКС-2017), который на протяжении последней недели проходил в городе Жуковском под Москвой.

Традиционно, на данном мероприятии выставлены образцы самых последних разрядок России в аэрокосмических технологиях.

Данный салон призван привлечь внимание иностранных и местных заказчиков к продукции отечественной промышленности. Так, в самый удачный год в МАКСе приняли участие 864 компании из 44 стран мира, а сумма заключенных здесь контрактов превысила 21,2 млрд долларов.

Стоит отметить, что после начала конфликта в Украине и присоединения Крыма к России, по политическим причинам популярность авиасалона среди иностранных участников резко снизилась. МАКС-2015 собрал представителей всего 30 стран, вернувшись по этому показателю к концу 90-х годов. Всё-таки санкции запада и попытка установить над Россией международную изоляцию сыграли своё дело.

Пока итоги авиасалона МАКС-2017 еще не подведены, однако можно утверждать, что международные компании возвращаются на российский рынок высоких технологий. Количество зарубежных представителей и их заинтересованность к нашей авиационной техники будет сохраняться всегда, так как она имеет наилучшие показатели по соотношению цены и качества.

Россия традиционно входит в число лидеров экспорта вооружений, занимая второе место после США. По результатам 2013 года, в этом показателе сумма общих международных контрактов на экспорт продукции ВПК составлял 28 млрд $ в России против 30 млрд $ в США.


Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017)ФОТО
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