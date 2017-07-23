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Алексей Мирный
23 Июля, 2017 12:06
В Новой Москве создадут «умный город»
Проект «умного города».
Источник: dixinews.ru
Москва, 23 Июля - DIXINEWS.
Концепцию проекта «умных городов» в Новой Москве подготовит компания-инвестор до конца года.
Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
«И, что немаловажно, будет готова его финансовая модель. Инвестор – французская компания Engie – подготовит свои предложения, и мы сможем выйти на предметные договоренности. Сейчас компания оценивает потенциал развития новых технологий, состояние инженерной инфраструктуры в городах Новой Москвы, возможные затраты и потенциальную прибыль. Французская компания планирует создать системы «умных городов» на территориях административно-делового центра в Коммунарке и в Троицке», – уточнил В. Жидкин.
Система предполагает создание замкнутого цикла управления городскими территориями – от уборки мусора, работы транспорта до эффективного использования ресурсов города, находящихся в его распоряжении.
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