В Новой Москве создадут «умный город»

Концепцию проекта «умных городов» в Новой Москве подготовит компания-инвестор до конца года.

Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«И, что немаловажно, будет готова его финансовая модель. Инвестор – французская компания Engie – подготовит свои предложения, и мы сможем выйти на предметные договоренности. Сейчас компания оценивает потенциал развития новых технологий, состояние инженерной инфраструктуры в городах Новой Москвы, возможные затраты и потенциальную прибыль. Французская компания планирует создать системы «умных городов» на территориях административно-делового центра в Коммунарке и в Троицке», – уточнил В. Жидкин.

Система предполагает создание замкнутого цикла управления городскими территориями – от уборки мусора, работы транспорта до эффективного использования ресурсов города, находящихся в его распоряжении.