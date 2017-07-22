Политика

Любовь Орлова
22 Июля, 2017 23:00

Ростовский блогер поможет Наталье Поклонской в работе со СМИ

Вадим Манукян уже приступил к обязанностям помощника депутата Госдумы.
Источник: Вадим Манукян/Facebook.com
#СМИ

#Поклонская

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Ростов-на-Дону , 22 Июля - DIXINEWS.

Вадим Манукян уже приступил к выполнению своих обязанностей помощника депутата Государственной Думы по работе со СМИ и избирателями.

Ростовский блогер рассказал, что Поклонской необходим человек, который будет функционировать со СМИ, работать с информационными потоками и отслеживать выходящие публикации.

«Мы обсудили возможность такого сотрудничества, и я принял приглашение стать ее помощником на общественных началах», – прокомментировал своё новое назначение Вадим Манукян.

Очевидно, Наталья Поклонская давно искала человека, который бы помог ей правильно выстраивать отношения с журналистами и не допускать проблем со СМИ. За последнее время Наталья Владимировна неоднократно становилась автором резонансных заявлений, которые активно тиражировались в СМИ и социальных сетях. Что важно, часто заявления были в довольно неприглядной для депутата интерпретации

Наталья Поклонская и Вадим Манукян познакомились 22 июня на съезде блогеров в Москве. Ростовчанин рассказал, что Поклонскую очень заинтересовали его публикации по Крыму.

Ростовский блогер Вадим Манукян фактически приступил к обязанностям пресс-секретаря Натальи Поклонской.

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