Дни Северной Осетии-Алании в Красноярском крае

В субботу, 22 июля, в Красноярске открылись Дни Северной Осетии-Алании, которые будут проходить два дня. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная образовательная и развлекательная программа на острове Татышев краевого центра.

На торжественной церемонии открытия присутствовали Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, прибывший в регион с рабочим визитом, и глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Битаров поблагодарил руководство Красноярского края за отличную организацию мероприятия и отметил, что такие события способствуют укреплению существующих связей между регионами. Он также подчеркнул, что проведение праздника – это знак большого уважения к народу Республики. В своей речи глава Северная Осетии поблагодарил организаторов за возможность проведения мероприятия, и выразил надежду на развитие и укрепление взаимоотношений между Республикой и Красноярским краем. «Желаю дальнейшего процветания, здоровья, благополучия каждой вашей семье!", - обратился к гостям мероприятия Вячеслав Битаров.

В свою очередь, Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подчеркнул, что события в таком формате дают возможность очень глубоко и исторически верно ознакомиться с традициями, историей и культурой осетинского народа. Большое впечатление на губернатора произвела уникальная экспозиция предметов быта, одежды, народного промысла.

«Я убежден, что подобные события не оставляют горожан и гостей города равнодушными, безусловно, способствуют укреплению межнациональных отношений и позволяют почувствовать величие нашей страны», – отметил Виктор Толоконский.

В первый день артисты показали театрализованные представления, иллюстрирующие быт и культуру народов Северной Осетии-Алании. Мероприятие продолжилось концертом с участием деятелей культуры и искусства Северная Осетии, а также представителей национально-культурных автономий края.

Каждый желающий смог попробовать блюда национальной кухни, ознакомиться с национальными костюмами, предметами промысла, произведениями искусства народных мастеров Республики. На площадке работал музейно-выставочный павильон, в котором гостям мероприятия демонстрировалась серия дореволюционных фотографий от Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева, а также коллекция этнографического костюма народов Северного Кавказа, составленная дизайнером Изольдой Гогичаевой.

В рамках праздника пройдет показ национального осетинского кино и состоится презентация быта осетинского народа. На площадке также представлена фотовыставка, подготовленная участниками автопробега «Красноярск—Северный Кавказ».

Автор фото: Александр Черных