Экономика

Алексей Мирный
22 Июля, 2017 16:09

В Москве планируют создать авиапромышленный технопарк

Стенд с выставки МАКС-2017.
Автор фото: Алексей Мирный
Источник: dixinews.ru
#технологии

#технопарк

#МАКС
Москва, 22 Июля - DIXINEWS.

В ближайшие годы в столице планируют открыть авиапромышленный технопарк.

Об этом рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017).

В нем смогут разместиться не только конструкторские бюро, но и компании, которые разрабатывают авиакомпоненты и программное обеспечение для авиационной промышленности.

«Такие планы обсуждаются совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией, и на базе существующих авиастроительных предприятий планируется создание такого технопарка. Я думаю, что это планы, наверное, на конец 2017-го – 2018 год. Кроме конструкторских бюро в технопарке смогут работать компании, которые разрабатывают авиакомпоненты и программное обеспечение для авиационной промышленности. Сейчас формируется техническое задание и набор компаний, которые будут находиться в технопарке. Столичный научно-промышленный авиакомплекс включает 39 крупных и средних предприятий и научных организаций. Здесь работают 51,5 тысячи человек. Они занимаются передовыми разработками в области авиастроения. В прошлом году за проекты в этой области два молодых коллектива получили премии Правительства Москвы. Один из них касался новой технологии для создания авиадвигателей, второй – изменения конструкции крыла самолета для уменьшения шума», – объяснил глава Департамента.

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