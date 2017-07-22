Общество

Алексей Мирный
22 Июля, 2017 14:29

Технополис «Москва» попал в пятерку лучших технопарков России

Технополис «Москва» в ЮВАО.
Источник: dixinews.ru
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Москва, 22 Июля - DIXINEWS.

Расположенный на юго-востоке столицы технополис «Москва» вошел в пятерку лидирующих технопарков России.

Специалисты оценили инновационные площадки по 29 параметрам.

Расположенный на юго-востоке столицы технополис «Москва» вошел в пятерку лидирующих технопарков России по данным рейтинга инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон 2017 года аналитического центра «Эксперт». Специалисты составили рейтинг из 76 инновационных площадок.

Как уточнили в пресс-службе технополиса «Москва», технопарки оценивались по 29 параметрам, среди которых размер территории, услуги управляющей компании, местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, работа с резидентами и характеристики региона локации

Технополис «Москва» - флагманский проект Правительства Москвы по созданию инфраструктуры для развития высоких технологий.

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