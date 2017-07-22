|
Алексей Мирный
22 Июля, 2017 14:29
Технополис «Москва» попал в пятерку лучших технопарков России
Технополис «Москва» в ЮВАО.
Источник: dixinews.ru
Москва, 22 Июля - DIXINEWS.
Расположенный на юго-востоке столицы технополис «Москва» вошел в пятерку лидирующих технопарков России.
Специалисты оценили инновационные площадки по 29 параметрам.
Расположенный на юго-востоке столицы технополис «Москва» вошел в пятерку лидирующих технопарков России по данным рейтинга инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон 2017 года аналитического центра «Эксперт». Специалисты составили рейтинг из 76 инновационных площадок.
Как уточнили в пресс-службе технополиса «Москва», технопарки оценивались по 29 параметрам, среди которых размер территории, услуги управляющей компании, местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, работа с резидентами и характеристики региона локации
Технополис «Москва» - флагманский проект Правительства Москвы по созданию инфраструктуры для развития высоких технологий.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт