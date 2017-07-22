Технополис «Москва» попал в пятерку лучших технопарков России

Расположенный на юго-востоке столицы технополис «Москва» вошел в пятерку лидирующих технопарков России.

Специалисты оценили инновационные площадки по 29 параметрам.

Расположенный на юго-востоке столицы технополис «Москва» вошел в пятерку лидирующих технопарков России по данным рейтинга инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон 2017 года аналитического центра «Эксперт». Специалисты составили рейтинг из 76 инновационных площадок.

Как уточнили в пресс-службе технополиса «Москва», технопарки оценивались по 29 параметрам, среди которых размер территории, услуги управляющей компании, местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, работа с резидентами и характеристики региона локации

Технополис «Москва» - флагманский проект Правительства Москвы по созданию инфраструктуры для развития высоких технологий.