Политика

Любовь Орлова
21 Июля, 2017 13:25

Суд арестовал собственника нижнетагильского завода, где не платили зарплату

Рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Источник: kremlin.ru
#зарплата

#долги

#Нижнетагильскийзавод

#следствие
Екатеринбург, 21 Июля - DIXINEWS.

Пока учредитель Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денис Кокорин будет находиться под домашним арестом. Такое решение вынес Тагилстроевский районный суд.

В пресс-службе областного суда заявили, что такая мера пресечения избрана до 5 сентября 2017 года включительно.

Про этот завод стало известно во время встречи врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с Владимиром Путиным. Рабочая встреча состоялась в начале июля. Президент озвучил обращение, поступившее в ходе прямой линии от сотрудников завода, которые пожаловались на директора предприятия. Они сообщили, что директор обратился к ним с очень странным заявлением: «пока президент к нему лично не обратится, зарплату никто не получит».

«Надо понять: если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», – сказал Путин Куйвашеву.

Губернатор Свердловской области оперативно занялся этим вопросом и уже на следующий день рабочие получили часть зарплаты.

Отметим, в это же время главу свердловского следственного управления Валерия Задорина на время служебной проверки отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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