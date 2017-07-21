Недетский разговор: что просят волгоградские дети у Путина?

Сегодня, 21 июля, Президент России Владимир Путин проведет встречу с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. Разговор главы государства с детьми будут показывать в прямом эфире. Для недетского разговора с президентом на черноморское побережье придут ребята из 66 регионов страны.

Те, кто не попадет на личную встречу с главой государства, уже сейчас могут задать свой вопрос в социальных сетях отметив запись хештэгом «недетский разговор». Как уверяют организаторы «детской прямой линии», самые интересные из них попадут в эфир программы «Недетский разговор с Владимиром Путиным».

Как стало известно волгоградских мальчишек и девчонок волнуют совсем недетские вопросы. Обращаясь к главе государства, волгоградские школьники интересуются, почему не повышают пособия, как можно пойти служить в армию женщинам. Просят разобраться с ремонтом дорог, а также построить каток и площадку во дворе дома. Не менее важным для ребят стоит вопрос развития детского спорта.

16-летний Кирилл Зубков из города Михайловка рассказал, что занимается хоккеем, но на тренировки приходится ездить за 200 километров. «В моем городе обещают построить каток уже три года, но не как не получается... Если бы вы смогли помочь нам с этим вопросом, жители Михайловки и я лично был бы вам очень благодарен. Спасибо большое за то, что вы делаете для нас», – обратился юный житель Михайловска к Владимиру Путину.

Обратившаяся к Президенту 14-летняя Люба Иванеева уверена, что пособия не повышают из-за трат на чемпионат мира по футболу и очень хочет служить в армии.

А 12-летнюю Катю Долбневу, судя по сообщению, очень беспокоят социальные выплаты сотрудникам полиции на приобретение жилья. Причем настолько, что юная волгоградка указывает даже номер постановления правительства. Впрочем, девочке еще очень хочется отдыхать по субботам и не тратить единственный имеющийся выходной на приготовление уроков.

Школьница из Волгограда Анна Петрунина задала несколько вопросов: – Я бы хотела спросить, зачем нужны экзамены? И могли бы вы сделать так, чтобы в Волгограде на береславке сделали нормальный пляж? У меня вот к вам какой вопрос: мне просто интересно, почему, когда показываю погоду, почти никогда не показывают Волгоград, так вот сделайте так, пожалуйста, что бы показали Волгоград в погоде?

Сергей Ермолаев задел болезненную тему для тысяч волгоградцев – просьбу о дорогах. – Уважаемый Владимир Владимирович, сделайте в городе Волгограде и на острове Сарпинском очень хорошую дорогу.

12-летняя Настя Сластя просит Владимира Путина рассказать, когда будут создавать роботов для помощи полиции, а Ваня Плотников просит президента о площадке во дворе дома №48 на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе.

Прямая трансляция программы «Недетский разговор с Владимиром Путиным» начнется в 16:00 по московскому времени.