Культура

Алексей Мирный
21 Июля, 2017 12:03

Выставка космической живописи прошла в Москве

Картины Александра Перфилова.
Автор фото: Алексей Мирный
Источник: dixinews.ru
#космос

#искусство

#картины

#художники
Москва, 21 Июля - DIXINEWS.

20 июля в Выставочном зале «Тушино» открылась новая выставка посвящённая космической живописи.

Её авторы решили назвать «Звездное небо над нами».

Здесь выставлены одни из лучших работ Александра Перфилова, Марины Вырубовой, Павла Яковлева, Елены Лавровой-Немцовой, Елены Кравцовой, Татьяны Мкитарян, Екатерины Ляпиной. В рамках выставки прошло голосование конкурса зрительских симпатий и каждая из картин художников получила соответствующую оценку гостей.

«Если вы меня спросите – что для меня есть искусство и что оно для меня значит? Искусство-это самовыражение души, мысли, чувства. Это бесконтрольный полёт фантазии, запечатление ярких всплесков эмоций, которые словно кусочки большой головоломки выстроенной вашим собственным подсознанием объединяются в единое целое и изливаются на холст с помощью каждого спланированного или спонтанного движения или звука», - рассуждает Александр Перфилов, комментируя свои работы.


Выставка космической живописи прошла в МосквеФОТО
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