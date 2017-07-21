Спорт

Любовь Орлова
21 Июля, 2017 11:45

Пять ватерполистов из Волгограда принимают участие в Чемпионате мира по водным видам спорта 2017

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 16 по 30 июля 2017 года в Будапеште (Венгрия).
Источник: rsport.ru
#Чемпионатмира

#ватерполо

#Спартак
Волгоград, 21 Июля - DIXINEWS.

Четверо ватерполистов из Волгограда представляют сборную России, а один сборную Казахстана на турнире в рамках XVII чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта в Венгрии.

Как сообщили в ватерпольном клубе «Спартак», в российской сборной играют Виталий Стаценко, Артём Ашаев, Николай Лазарев и Сергей Лисунов, который является еще и капитаном нашей национальной команды. Центральный нападающий красно-белых Михаил Рудай защищает честь сборной Казахстана.

В первой игре с командой Японии сборная России показала хороший результат и одержала победу со счётом 15:8. В ватерпольном клубе «Спартак» подчёркивают, что весомый вклад внесли и волгоградцы. Капитан сборной Сергей Лисунов отметился в этом матче хет-триком, а его одноклубник Николай Лазарев записал в свой актив один мяч. Также в воротах сборной дебютировал в этой игре молодой голкипер из Волгограда Виталий Стаценко.

Во второй игре с хорватами россияне едва не преподнесли сенсацию. С одной из лучших ватерпольных дружин мира наша команда играла практически на равных. После первой половины встречи сборная России была впереди – 6:4. Все четверо волгоградских «спартаковцев» принимали участие в этой игре. Однако более опытные соперники смогли переломить ход игры и по результатам победу одержала сборная Хорватии (счет 10:8).

Отметим, Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 16 по 30 июля 2017 года в Будапеште (Венгрия) и проводится в 17-м раз под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Чемпионат проводится в пяти дисциплинах: плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и плавании на открытой воде и водном поло.

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