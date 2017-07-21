Культура

Любовь Орлова
21 Июля, 2017 10:03

В Самарской области пройдёт фестиваль молодежных субкультур «АRTиCООL»

Фестиваль молодежных субкультур.
Источник: timolod.ru
#фестиваль

#молодежь

#ARTиCOOL

#субкультура
Самара, 21 Июля - DIXINEWS.

22 июля на территории Центра культурного развития города Кинеля состоится первый областной фестиваль молодежных субкультур «ARTиCOOL». В нём примут участие представители 8 городов и 12 районов области.

Инициатором проведения молодежного форума выступил глава городского округа Кинель Владимир Чихирев при поддержке министерства культуры Самарской области.

У команд будет возможность принять участие в разных номинациях: «Современная хореография», «Рэп», «Диджеинг», «Фотография», «Киберспорт», «Граффити». В программу фестиваля «АRTиCООL» также включены мастер-классы, тематические и интерактивные площадки. В течение всего Фестиваля будет работать зона hand-made.

В художественной зоне каждый желающий сможет почувствовать себя моделями боди-арта, нанести на тело роспись в технике мехенди. Как отмечают организаторы, работать на этой площадке будут профессиональные мастера.

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