В Самарской области пройдёт фестиваль молодежных субкультур «АRTиCООL»

22 июля на территории Центра культурного развития города Кинеля состоится первый областной фестиваль молодежных субкультур «ARTиCOOL». В нём примут участие представители 8 городов и 12 районов области.

Инициатором проведения молодежного форума выступил глава городского округа Кинель Владимир Чихирев при поддержке министерства культуры Самарской области.

У команд будет возможность принять участие в разных номинациях: «Современная хореография», «Рэп», «Диджеинг», «Фотография», «Киберспорт», «Граффити». В программу фестиваля «АRTиCООL» также включены мастер-классы, тематические и интерактивные площадки. В течение всего Фестиваля будет работать зона hand-made.

В художественной зоне каждый желающий сможет почувствовать себя моделями боди-арта, нанести на тело роспись в технике мехенди. Как отмечают организаторы, работать на этой площадке будут профессиональные мастера.