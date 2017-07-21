Open Village показал прорыв в строительстве частных домов

Комфорт жизни круглый год в загородном доме становится доступнее для россиян.

В рамках первой в России интерактивной выставки Open Village в Чеховском районе Московской области возведен коттедж, который потребляет вдвое меньше (по сравнению с построенным по требованиям СНиП) энергоресурсов и при этом по цене доступен для среднестатистической семьи (25-30 тысяч рублей / кв.м под ключ).

Подробнее о новом подходе к строительству рассказывает руководитель направления ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Баннов.

Андрей, не смотря на кажущуюся простоту, коттедж заметно выделяется. Это индивидуальный архитектурный проект, разработанный специально для выставки?

Действительно можно сказать, что он единственный в своем роде. Но особенность нового подхода к коттеджному домостроению, который мы представляем, - возможность без переплаты воплощать интересные архитектурные проекты в массовом сегменте. Ведь в строительстве загородных домов у архитекторов практически нет ограничений. И большинство людей предпочитает нетиповые проекты – приятнее жить в современном, отражающем модные тренды, но при этом уникальном в своем роде доме. Используя разработанные нами при участии «Института пассивного дома» готовые инженерные стандарты, можно построить на своем участке и скандинавскую виллу с плоской кровлей, и русскую избу и футуристичный хай-тек…

Коттедж на Open Village – это «дом-амбар» Barn house. Этот стиль на стыке минимализма, био-тека и лофта появился в Европе в конце XX – начале XXI века. Он максимально воплотил стремление жителей крупных городов при строительстве загородного дома приблизиться к естественному природному окружению. Примечательно, что первые дома Barn house - это действительно реконструированные амбары, мельницы и даже конюшни. Сейчас переосмысленный архетип сельского амбара – модный тренд в архитектуре, сочетающий старое и новое. Его отличительные черты: простота форм – прямоугольник в периметре, преобладание естественных материалов в отделке, культ пространства и света. Фасады коттеджа. В том числе нежного серебристо-серого цвета «состаренной от воздействия атмосферы древесины». Как и в целом для стиля Barn house для него характерны большие панорамные и мансардные окна, что делает дом как бы частью природы.

Выбранная технология оптимально подходит для возведения в условиях климата России домов в стиле Barn house. Благодаря энергоэффективности и комплексному подходу к созданию комфорта, в таком доме с большой зоной остекления и открытого пространства будет тепло и уютно в любое время года.

Каким должен быть интерьер такого дома?

Комплексная система домостроения позволяет воплотить в жизнь практически любой интерьер в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика и фантазией дизайнера. Как утверждают адепты фен-шуй, дома и квартиры отражают внутреннее состояние человека, и правильная расстановка мебели может стать решением многих проблем в жизни. Как бы то ни было, от оформления дома действительно во многом зависит настроение, комфорт и в конечном итоге счастье человека. На разработку дизайна интерьера для флагманского проекта Open Village был объявлен конкурс. Победитель определялся в ходе открытого голосования в соцсетях. Наибольшее число «лайков» набрал проект выпускницы МГУ имени Ломоносова, члена Творческого союза художников России дизайнера-декоратора Анастасии Муравьевой. Она сделала ставку на экостиль - актуальный и долгосрочный тренд в дизайне. По словам автора, на выбор повлияло объявление 2017 года годом экологии в России и сама концепция ресурсосберегающего и экологичного дома.

Проект представляет собой типично западное интерьерное решение, но создавался под влиянием японской эстетической концепции "ваби-саби". В ней ценится скромная простота, связь с природой и красота несовершенства. Поэтому интерьер свободен от лишних предметов, в нем много света и воздуха, отделка простая и минималистичная. Цветовая гамма интерьера состоит из мягких природных оттенков зеленого, голубого, серого, пудрового, приглушенно-красного. Они позаимствованы из палитры модных оттенков весны-лета 2017 года, которые по традиции каждый сезон объявляет Pantone Color Institute.

Преобладание натуральных материалов, природной цветовой гаммы и элементов экодизайна во внутреннем наполнении дополнит современную архитектуру здания.

За счет каких технических решений удалось достичь такого баланса доступной цены, высокого качества и энергоэффективности?

- В основе системы лучшие мировые практики коттеджного домостроения и инновационные стройматериалы. Комплексный подход к достижению энергоэффективности и комфорта начинается с фундамента. Устроенный по типу «Утепленная шведская плита» (УШП) он исключает потери тепла в грунт и сохраняет в каркасном доме стабильно комфортную температуру. Бетонная плита аккумулирует тепло, а когда в доме становится прохладно (например, в ночное время) отдает его обратно. УШП – это готовый нулевой цикл дома, сочетающий в себе собственно фундамент, инженерные коммуникации, в том числе достаточные для отопления первого этажа трубы теплого пола, а также черновой пол, на который можно уложить, например, линолеум или ламинат. Прообраз такого фундамента FROST-PROTECTED SHALLOW FOUNDATION (FPSF) появился в годы Великой Депрессии в Чикаго. Во второй половине XX века скандинавы творчески доработали конструкцию в рамках концепции «пассивного» дома «Passive House».

Примечательно, что энегоэффектвиный дом можно возвести в любой точке Российской Федерации (с ГСОП не выше 7 400). Для этого практически нет ограничений ни по климату, ни по геологии. Основой для энергоэффективного коттеджа может стать и многолетнемерзлая земля, и болотистая местность, и постоянно затопляемый паводками или отличающийся пересеченным рельефом участок. Специально для таких сложных случаев инженерные стандарты предусматривают применение свайно-винтового фундамента (СВФ).

Повышенное утепление кровли 300-миллиметровым, а фасадов 250-миллиметровым слоем минераловатной тепло- и звукоизоляции позволяет максимально исключить потери тепла. Тщательно проработанные стандарты позволяют исключить инфильтрацию и эксфильтрацию воздуха через инженерные узлы, а воздухообмен осуществляется, благодаря качественной системе вентиляции.

Энергоэффективный дом обеспечивает повышенный комфорт жизни. В нем отсутствует «холодное излучение стен», когда температура у стен ощутимо ниже температуры в центре помещения. Благодаря этому, нет необходимости доводить температуру до 28˚С, вполне комфортно при 20˚- 22˚С. А именно такие условия оптимальны для человека: он чувствует себя более здоровым, энергичным, способным творить и радоваться жизни.

О каких именно инновационных решениях и стройматериалах идет речь?

Эксплуатация ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ не требует привлечения специалистов, обладающих специальными навыками и знаниями. Инновации в нем применяются доступные, доказавшие свою эффективность на стройплощадках в России и за рубежом. Например, нулевой цикл дома устроен по типу «Утепленная шведская плита» (УШП) с применением экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP – единственного в России специализированного утеплителя для УШП, который способен выдержать без деформации нагрузку в 20 тонн на кв. м, химически и биостоек, не боится влаги. Такой фундамент исключает потери тепла в грунт и обладает теплоаккумулирующими свойствами. В качестве кровельного и фасадного утеплителя на объекте Open Village применена не имеющая аналогов в мире экологическая негорючая минеральная тепло- и звукоизоляция GreenGuard, которая производиться по уникальной технологии на бесфенольном связующем с безопасными полимерными ингредиентами органического происхождения – аналогичными составляющим гигиенической продукции для детей.

Как вы считаете, будут ли востребован такой подход в массовом строительстве?

Данный подход отражает именно потребности массового рынка – в доступном и одновременно качественном жилье. Высокий спрос на частные дома среди россиян вполне объясним – жизнь за городом снижает подверженность «технострессам», способствует укреплению здоровья всех членов семьи. Если в городе лучшие друзья ребенка компьютер и телевизор, на природе приоритеты кардинально меняются. Продемонстрированный в данном случае подход к строительству коттеджей привносит такие преимущества загородного дома, как индивидуальность, повышенный комфорт, энергосбережение и надежность в массовый сегмент.