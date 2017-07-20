Более 28 тысяч соотечественников переехали в Омскую область

Заместитель Министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская рассказала о реализации программы «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в области.

Госпрограмма Омской области предусматривает два вида мер соцподдержки переселенцев — единовременное подъемное пособие и компенсация расходов за аренду жилья. На компенсацию расходов по договору найма жилого помещения могут рассчитывать переселенцы с двумя и более детьми до 18 лет. Максимально за аренду жилья выделяется 24 тыс. рублей. Данная программа была запущена 1 декабря 2016 года и продлится по 30 сентября 2017 года.

Участник программы по добровольному переселению получает единовременное пособие в размере 8,5 тыс. рублей, а каждый член семьи - по 4,5 тыс. рублей. Финансовую помощь смогут получить соотечественники, оформившие за рубежом свидетельство участника госпрограммы, и члены их семей, а также граждане Украины, получившие временное убежище в России и члены их семей.

Ежегодно власти региона запускают такую программа. Она действует с 2009 года. За это время в Омскую область переехало более 28 тысяч участников программы. Из них 22 тысячи соотечественников проживают в Омске и 6 тысяч в муниципальных районах области. Среди районов области в пятерку лидеров по выбору для проживания соотечественников входят: Омский, Азовский, Таврический, Исилькульский и Любинский.

Большинство мигрантов прибывают в Омск из Казахстана. Они составляют 80% от общего количества. Также приезжают из Украины, Узбекистана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Молдовы, Германии.

Добавим, что основная сумма на реализацию государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, выделяется из федерального бюджета. Общий бюджет программы в этом году 8 млн. рублей. Из них 6,1 млн. рублей направлено из федерального бюджета.