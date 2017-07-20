|
Любовь Орлова
20 Июля, 2017 13:36
Более 28 тысяч соотечественников переехали в Омскую область
Переезд.
Источник: pereezd-24.com
Омск, 20 Июля - DIXINEWS.
Заместитель Министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская рассказала о реализации программы «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в области.
Госпрограмма Омской области предусматривает два вида мер соцподдержки переселенцев — единовременное подъемное пособие и компенсация расходов за аренду жилья. На компенсацию расходов по договору найма жилого помещения могут рассчитывать переселенцы с двумя и более детьми до 18 лет. Максимально за аренду жилья выделяется 24 тыс. рублей. Данная программа была запущена 1 декабря 2016 года и продлится по 30 сентября 2017 года.
Участник программы по добровольному переселению получает единовременное пособие в размере 8,5 тыс. рублей, а каждый член семьи - по 4,5 тыс. рублей. Финансовую помощь смогут получить соотечественники, оформившие за рубежом свидетельство участника госпрограммы, и члены их семей, а также граждане Украины, получившие временное убежище в России и члены их семей.
Ежегодно власти региона запускают такую программа. Она действует с 2009 года. За это время в Омскую область переехало более 28 тысяч участников программы. Из них 22 тысячи соотечественников проживают в Омске и 6 тысяч в муниципальных районах области. Среди районов области в пятерку лидеров по выбору для проживания соотечественников входят: Омский, Азовский, Таврический, Исилькульский и Любинский.
Большинство мигрантов прибывают в Омск из Казахстана. Они составляют 80% от общего количества. Также приезжают из Украины, Узбекистана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Молдовы, Германии.
Добавим, что основная сумма на реализацию государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, выделяется из федерального бюджета. Общий бюджет программы в этом году 8 млн. рублей. Из них 6,1 млн. рублей направлено из федерального бюджета.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт