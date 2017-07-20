Большинство россиян выступили за размещение памятных досок Сталину

Большинство жителей России заявили, что памятные знаки, посвященные успехам Иосифа Сталина, нужно размещать в публичных местах. Число людей, которые выступают за появление соответствующих бюстов и картин, достигает 62%.

Против выступил - 31% россиян. Также отмечается, что 7% респондентов затруднились ответить по данному вопросу. Такие цифры были получены по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению опрошенных, которые дали положительный ответ, успехи Иосифа Сталина являются частью нашей историей, которую должны знать дети. Так решили 57% россиян. По мнению 18%, памятные знаки имеют право на существование, поскольку именно благодаря Сталину СССР победил в Великой Отечественной войне. Порядка 9% опрошенных заявили, что вождь сделал много хорошего для страны. 8% - что он сделал страну великой, по 5% - что при Сталине был порядок и что он великий человек.

Важно отметить, что 65% граждан России высказались против установки знаков, которые сообщают о преступлениях и неудачах Иосифа Сталина.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 7-8 июля в нескольких населенных пунктах страны. Всего в нем приняли участие 1200 человек.

Напомним, в октябре 2017 года в Москве откроется памятник жертвам политических репрессий. Его планируют установить на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова. Возвести монумент предложили российские правозащитные организации. 30 сентября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о возведении в Москве мемориала жертвам политических репрессий.