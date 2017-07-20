В Татарстане девятиклассников отказываются принимать в 10-й класс

По информации местных жителей, такая ситуация практически во всей Республике. Родители девятиклассников жалуются на трудности перехода детей в 10-й класс. Они рассказывают, что директора отказывают им в зачислении, даже если у ребенка в аттестате нет троек.

Родители из Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги описывают свои проблемы в социальной сети в группе “Поборы в школах и детсадах”, советуются, что делать и считают, что все это - заговор всей системы.

Мама девятиклассника Светлана Дмитриева рассказывает, что места в 10-й классе для её ребенка может не хватить. Они сдали документы, но так до конца не уверены попадёт ли их ребенок в школу.

«Каждый класс школы - расходная статья. Чем меньше в 10 класс пойдут, тем меньше претендентов на поступление в институт. Зачем государству абитуриенты? Чтобы потом и высшее давать бесплатно? Живём в жуткое время экономии!», - сетует ещё одна мама Светлана Яшина.

А Алёна Жилкина считает, что государству нужен управляемый рабочий класс, и назвала сложившуюся ситуацию никак иначе, как госзаказ.

Для девятиклассницы Лады Бровко из Нижнекамска причиной недопуска в 10 класс стало то, что она на ОГЭ не сдавала английский язык, а класс с английским уклоном. Со слов директора школы, это основной и единственный критерий принятия в "английскую" школу. При этом, часть учеников не сдавала предмет, однако все же были приняты в 10 класс. До приказа о зачислении учеников в 10-й класс Лада Бровко неоднократно появлялась в школе и предупреждала преподавателей о том, что хочет продолжать учиться.

«Я с родителями участвовала в совещании о моей перспективе обучения в 10-11 классах. Преподаватели по математике, русскому языку, классный руководитель дали в целом положительную оценку по этому вопросу, а директор, преподававший английский язык, высказался резко отрицательно. Мое заявление директор принять отказался, сказал, что не имеет права принимать его, пока не выдадут аттестат, тогда его на руках у меня не было», - рассказывает девушка из Нижнекамска.

По итогу Ладе пришлось отправить заявление по почте. Заказное письмо шло две недели. За это время был опубликован приказ о зачислении в 10-й класс, куда Лада не попала. Ей пришлось подавать документы в школу, находящуюся в противоположном конце города.

Наиболее абсурдной оказалась история из Набережных Челнов. Там мама девятиклассника рассказала, что сына приняли в 10-й класс, однако временно. В руководстве школы строго объяснили, что до декабря будут смотреть успеваемость школьника, если плохо учится, скатывают на двойки и отчисляют.

Возмущенные родители выкладывают сканкопии и фотографии ответов из прокуратуры, где ведомство подтверждает наличие нарушений, сообщает о преставлении об устранении, однако о штрафах не упоминает.

Член антикоррупционной комиссии при Министерстве образования Республики Татарстан Екатерина Матвеева подтверждает: в этом году с подобной проблемой ей поступило 23 заявления, два из которых - коллективные. По словам Матвеевой, главное в этом случае - не бояться. Комиссия подготовила для родителей некоторые рекомендации. При отказе зачисления ребенка в 10-й класс необходимо написать заявление на имя директора, пойти в школу, предварительно взяв с собой диктофон, зарегистрировать заявление. Если в школе отказали принять заявление, вместе с диктофонной записью можно обращаться в прокуратуру. Также в прокуратуре Республики Татарстан рекомендуют при отказе в зачислении требовать письменный отказ с подписью директора школы.