Михаил Пореченков открыл кинофестиваль "ГОРЬКИЙfest" в Нижнем Новгороде

19 июля в Нижнем Новгороде стартовал фестиваль современного кино "ГОРЬКИЙfest". На открытие съехались светила российского кинематографа - Никита Михалков, Константин Хабенский и президент фестиваля Михаил Пореченков.

Фестиваль будет проходить с 19 по 22 июля. Торжественная церемония открытия состоялась в кинотеатре «Октябрь», у которого организаторы расстелили красную дорожку для гостей.

ГОРЬКИЙfest проводится в Нижнем Новгороде впервые. Организаторы рассчитывают, что он станет ежегодным, если власти города его поддержат должным образом. Президент фестиваля неоднократно акцентировал на этом внимание, общаясь с журналистами.

«Мы надеемся, что фестиваль станет ежегодной традицией и неотъемлемой частью культурной жизни не только Нижнего Новгорода, но и всей России. Мы делаем это для страны, для искусства, для будущих поколений!», - сказал Михаил Пореченков.

Также Пореченков рассказал, что очень любит Нижний Новгород, нижегородскую публику и с удовольствием сюда возвращается каждый раз.

"Лично для меня фестиваль - это хорошая возможность показать зрителю новое отечественное кино и встретиться с незнакомыми, но уже друзьями", - добавил президент актуального российского кино «ГОРЬКИЙ fest».

Главная задача и "большое коллективное желание", по словам организаторов, – это сделать по-настоящему зрительское событие, представить нижегородцам самое лучшее из актуального российского кинематографа. В этом году программа фестиваля короткая, но интенсивная. Для участников подготовили творческие встречи, дискуссии, презентации проектов и конечно же насыщенную кинопрограмму.