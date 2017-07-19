Культура

Алексей Мирный
19 Июля, 2017 23:03

В Москве прошел вечер памяти поэта Евгения Евтушенко

Отечественный поэт Валерий Краснопольский.
Автор фото: Алексей Мирный
Источник: dixinews.ru
#Евтушенко

#поэзия

#личности
Москва, 19 Июля - DIXINEWS.

В Культурном центре ЗИЛ прошел вечер памяти, который приурочен к 85-летию со дня рождения знаменитого отечественного поэта Евгения Евтушенко.

Трижды Евгений Александрович выступал на большой сцене Культурного центра ЗИЛ, в том числе отметил здесь свои последние два дня рожденья.

«Поэт в России больше, чем поэт - эта знаменитая первая фраза поэмы «Братская ГЭС» наиболее ярко характеризует личность Евтушенко. Его творческая энергия не иссякала почти семь десятилетий. Он был не только популярнейшим поэтом, публицистом и переводчиком, но и сценаристом, актером, режиссером, фотохудожником, составителем антологии русской поэзии и неутомимым пропагандистом русской культуры по всему миру», - отмечают организаторы мероприятия.

Гостями вечера памяти стали актёр Дмитрий Харатьян, певец Евгений Сорокин и другие известные персоны. Ведущим и организатором вечера выступил поэт Валерий Краснопольский. В программе прозвучали стихи, песни, воспоминания. Зрители также смогли увидеть фрагменты из кинофильмов с участием Евгения Евтушенко.

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