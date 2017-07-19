«Брак» на «семейный союз» предлагают поменять в Ульяновской области

Об этой инициативе сообщил в "Твиттере" губернатор Сергей Морозов. Словосочетание «семейный союз» лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность, чем термин «брак», отмечает Морозов.

Он сообщил, что Семейный совет Ульяновской области намерен обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз".