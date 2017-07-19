|
Любовь Орлова
19 Июля, 2017 16:40
«Брак» на «семейный союз» предлагают поменять в Ульяновской области
"Твитер" Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
Источник: twitter.com/morozov_si
Ульяновск, 19 Июля - DIXINEWS.
Об этой инициативе сообщил в "Твиттере" губернатор Сергей Морозов. Словосочетание «семейный союз» лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность, чем термин «брак», отмечает Морозов.
Он сообщил, что Семейный совет Ульяновской области намерен обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз".
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт