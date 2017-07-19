Политика

Любовь Орлова
19 Июля, 2017 16:40

«Брак» на «семейный союз» предлагают поменять в Ульяновской области

"Твитер" Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
Источник: twitter.com/morozov_si
#брак

#семья

#семейныйсоюз

#Морозов
Ульяновск, 19 Июля - DIXINEWS.

Об этой инициативе сообщил в "Твиттере" губернатор Сергей Морозов. Словосочетание «семейный союз» лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность, чем термин «брак», отмечает Морозов.

Он сообщил, что Семейный совет Ульяновской области намерен обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз".

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