Власть

Любовь Орлова
19 Июля, 2017 15:38

Закон, увеличивающий вдвое зарплату депутатов Красноярского заксобрания, отменён

Девятое заседание III сессии.
Источник: sobranie.info
#зарплата

#депутаты

#заксобрание

#ЛДПР

#КПРФ
Красноярск, 19 Июля - DIXINEWS.

Такое решение приняли на прошедшем сегодня заседании сессии Законодательного Собрания Красноярского края.

Впервые о необходимости отмены этого закона и созыве чрезвычайной сессии заговорили депутаты от партии ЛДПР. Свою позицию они объясняли тем, что на парламентских комитетах обсуждался совсем иной закон, нежели тот, за который голосовала сессия.

«Произошла манипуляция с документами. Депутаты из комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению внесли поправку в последний момент. По объективным причинам она появилась в базе только 16:00 восьмого июня — в день сессии. И многие депутаты были не в курсе и считали, что голосуют за закон, который был им известен по первому чтению», - сказал лидер фракции Александр Глисков.

Идею об отмене повышения зарплаты депутатам поддержали практически все фракции. В том числе, и те, кто изначально был против. Так, лидер фракции КПРФ Петр Медведев, который еще несколько дней назад категорически возражал против созыва сессии и отмены закона, сегодня заявил, что полностью согласен и вместе с фракцией поддерживает это решение.

Также и заместитель председателя краевого парламента Алексей Клешко, возглавляющий комитет, внёсший скандальный закон, признал, что считать его чисто техническим было ошибкой.

Поддержал позицию и прокурор Красноярского края Михаил Савчин. Отметим, что ранее, в своем протесте на этот закон, Савчин заявил о нарушениях регламента, согласно которому закон выносили на голосование. И, подчеркнул прокурор, принятый ранее закон открывал простор для коррупции.

В итоге, решение об отмене закона, повышающего зарплаты депутатов, было принято единогласно.

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