Культура

Любовь Орлова
19 Июля, 2017 15:17

Ирина Круг - самая популярная певица Челябинска

Ирина Круг - российская эстрадная певица.
Источник: artembilet.ru
#рейтинг

#музыка

#ИринаКруг

#Яндекс

#топ
Челябинск, 19 Июля - DIXINEWS.

Аналитики «Яндекса» составили Топ-10 исполнителей родом из Челябинской области по количеству прослушиваний на «Яндекс. Музыке». Рейтинг составлялся согласно сопоставлению количества прослушиваний того или иного певца и места воспроизведения его треков.

Из выводов экспертов стало ясно, что местных музыкантов на Родине любят больше. Исключением оказалась Ирина Круг, она популярна не только в родных краях.

В пресс-службе Яндекса сообщили, что равномерность популярности исполнителя складывается из позиции в общероссийском топе. Например, самого известного исполнителя родом из Челябинска, певицу Ирину Круг (48-е место по России), в Челябинской области слушают примерно столько же, сколько и в других регионах.

Топ-10 известных исполнителей Челябинска по результатам исследования «Яндекс».

— Ирина Круг

— Иван Дорн

— Олег Митяев

— Александр Градский

— Триагрутрика

— 2rbina 2rista

— Храмыч

— Jahmal

— ОУ74

— Veselitsya Tansevat

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