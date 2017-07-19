|
Любовь Орлова
19 Июля, 2017 15:17
Ирина Круг - самая популярная певица Челябинска
Ирина Круг - российская эстрадная певица.
Источник: artembilet.ru
Челябинск, 19 Июля - DIXINEWS.
Аналитики «Яндекса» составили Топ-10 исполнителей родом из Челябинской области по количеству прослушиваний на «Яндекс. Музыке». Рейтинг составлялся согласно сопоставлению количества прослушиваний того или иного певца и места воспроизведения его треков.
Из выводов экспертов стало ясно, что местных музыкантов на Родине любят больше. Исключением оказалась Ирина Круг, она популярна не только в родных краях.
В пресс-службе Яндекса сообщили, что равномерность популярности исполнителя складывается из позиции в общероссийском топе. Например, самого известного исполнителя родом из Челябинска, певицу Ирину Круг (48-е место по России), в Челябинской области слушают примерно столько же, сколько и в других регионах.
Топ-10 известных исполнителей Челябинска по результатам исследования «Яндекс».
— Ирина Круг
— Иван Дорн
— Олег Митяев
— Александр Градский
— Триагрутрика
— 2rbina 2rista
— Храмыч
— Jahmal
— ОУ74
— Veselitsya Tansevat
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт