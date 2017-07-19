Лидер "Новой России" Никита Исаев открыл региональное отделение во Владивостоке

Никита Исаев - глава «Новой России», прибыв во Владивосток, сообщил об открытии регионального отделения своего движения в столице Приморья.

Об этом сообщил пресс-центр агентства «Интерфакс - Дальний Восток» .

«Мы заявили об отборе кандидатов для работы в движении "Новая Россия". Я думаю, на следующей неделе, мы этот отбор анонсируем в региональных СМИ и на федеральном уровне», - сказал Исаев на пресс-конференции во Владивостоке.

Внимание к этому региону, продиктовано его особым геополитическим положением. В рамках поездки в Приморье Исаев, собирается проанализировать состояние местной экономики. Он намерен лично побывать важных объектах, о которых много говорят в последнее время в столице.

«Конечно, это, скорее, федеральная проблема, идет монополизация государством экономической составляющей, необходимо развивать частный сектор, его не поддерживают в достаточной степени. Кроме того, стратегическое развитие зависит от соответствующих экономических программ. А их сейчас нет. Также мы планируем снять документальный фильм, который выложим в социальные сети», - рассказал Исаев.

По его словам, также необходимо значительно усилить борьбу с госкоррупцией, что в Приморье, как в приграничном регионе, особенно актуально. Часто государственная граница представляет собой некую коррупционную дыру, позволяющую проводить нелегальные действия, особенно лесопромышленникам. Касаемо внешнеполитической тематики Исаев выступает за так называемый "западный разворот", здесь имеется ввиду, что нужен кардинально иной подход в отношениях с Китаем.

«Позиция федерального центра состоит в том, что Китай - наш стратегический союзник. На мой взгляд, это позиция не до конца сбалансирована. Да, Китай является партнером. Но, по моему мнению, он пользуется определенной слабостью России от западного мира, который ввёл некие санкционные формы борьбы с РФ и, думаю, будет продолжать усиливать это давление. Наш подход в отношении КНР должен быть гораздо более прагматичным. Так получается, что мы заключаем с ними инвестиционные соглашения, например, в лесопромышленной сфере, однако они ничего не вкладывают, получают дешевую аренду территорий, вывозят оттуда ресурсы, не оставляя ни инфраструктуры, ни добавочной стоимости для россиян", - отметил Исаев, добавив, что значительную тревогу вызывает заявление Китая о возможном переносе вредных производств на территорию России.