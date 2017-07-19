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Алексей Мирный
19 Июля, 2017 11:09
В Москве презентовали систему защиты против кибермошенничества
Интернет.
Источник: dixinews.ru
Москва, 19 Июля - DIXINEWS.
Команда российских разработчиков создала уникальную систему антифрод-скоринга, работающую по принципу анализа потоковых данных и способную противостоять кибермошенникам.
Презентация нового программного обеспечения состоялась на прошедшем в Москве форуме Scoring case forum 2017.
Участие в форуме приняли представители банковского сообщества, микрофинансовых организаций, специалисты отраслей информационных технологий, оценки рисков, кредитных займов и другие.
Система противодействия мошенничеству является многоступенчатой модульной системой, основанной на потоковых данных и позволяющей в режиме реального времени на этапах регистрации, авторизации и поведения клиентов строить выводы о соответствии клиента фродовой стратегии взаимодействия с сервисом. Отслеживание потоковых данных позволяет строить гибкие системы, устойчивые к мошенническим атакам. Используемая в система Platiza.ru методология динамического определения правил позволяет в автоматическом режиме противостоять кибермошенникам.
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