«Почта России» откроет новый макрорегиональный логистический центр в аэропорту Платов

В сентябре нынешнего года «Почта России» приступит к строительству логистического центра в новом аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сегодня заявил директор «Почты России» Николай Подгузов на встрече с министром связи РФ Николаем Никифоровым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Как отметил директор «Почты России», в ростовском центре появится возможность соединить потоки почтовых отправлений из стран Азии и Востока, благодаря его удачному расположению. «Макрорегиональный центр будет отправлять корреспонденцию из Ростова в субъекты Южного и Северо-Кавказского округов», – добавил Подгузов.

Старт строительства нового почтового комплекса запланирован на сентябрь, а установка оборудования – на вторую половину 2018 года. Начать работу Ростовский межрегиональный центр «Почты России» должен в первом квартале 2019-го.