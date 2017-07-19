Экономика

Любовь Орлова
18 Июля, 2017 23:52

«Почта России» откроет новый макрорегиональный логистический центр в аэропорту Платов

Логистический центр.
Источник: pochta.ru
#ПочтаРоссии

#Платов

#аэропорт

#логистическийцентр
Ростов-на-Дону , 18 Июля - DIXINEWS.

В сентябре нынешнего года «Почта России» приступит к строительству логистического центра в новом аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сегодня заявил директор «Почты России» Николай Подгузов на встрече с министром связи РФ Николаем Никифоровым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Как отметил директор «Почты России», в ростовском центре появится возможность соединить потоки почтовых отправлений из стран Азии и Востока, благодаря его удачному расположению. «Макрорегиональный центр будет отправлять корреспонденцию из Ростова в субъекты Южного и Северо-Кавказского округов», – добавил Подгузов.

Старт строительства нового почтового комплекса запланирован на сентябрь, а установка оборудования – на вторую половину 2018 года. Начать работу Ростовский межрегиональный центр «Почты России» должен в первом квартале 2019-го.

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