Экономика

Алексей Мирный
18 Июля, 2017 23:05

Власти Москвы привлекут инвесторов для редевелопменту промзоны ЗИЛ

Проект реорганизации промзоны.
Источник: archspeech.com
Москва, 18 Июля - DIXINEWS.

Власти Москвы объявили о конкурсе на приобретение 100-процентной доли ООО «Корпус».

Потенциальным инвесторам предлагается принять участие в проекте по редевелопменту части территорий промышленной зоны ЗИЛ.

Согласно документации на территории промзоны должны разместиться технопарк и Музей АМО ЗИЛ. Инвестиционный проект будет представлен на роуд-шоу в рамках проекта «Биржа торгов» 26 июля 2017 года. К участию власти Москвы приглашают инвесторов, заинтересованных в проектах по развитию городских промышленных территорий. Стартовая стоимость договора купли-продажи доли в размере 100 процентов в уставном капитале ООО «Корпус» составляет 1,13 млрд рублей. Будущему собственнику предстоит обеспечить демонтаж существующих зданий и сооружений в случае необходимости, после чего перейти к реконструкции и строительству.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Москва 23 млрд рублей сэкономила за счет экспертизы цен на госзакупках
В ОЭЗ «Зеленоград» создано около полумиллиона производственных площадей
Новосибирцы купили Новокузнецкий вагоностроительный завод за 421 миллион рублей

На Камчатке задержали браконьеров с семью тоннами синего краба
Строительные работы на мосту в Керчи не помешают судоходству
Смешанный дуэт российских синхронистов взял серебро в Будапеште
Сотрудников реабилитационного центра подозревают в похищении людей
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Москвы привлекут инвесторов для редевелопменту промзоны ЗИЛ
Москва, 18 Июля, 22:07.
Москва 23 млрд рублей сэкономила за счет экспертизы цен на госзакупках
Москва, 18 Июля, 18:07.
В ОЭЗ «Зеленоград» создано около полумиллиона производственных площадей
Екатеринбург, 18 Июля, 17:12.
В Екатеринбурге снимут кино, разоблачающее "Матильду" Учителя
Воронеж, 18 Июля, 16:17.
Шаг к метро в Воронеже
Москва, 18 Июля, 15:06.
В Москве открылся авиасалон МАКС-2017
Волгоград, 18 Июля, 13:11.
Глава МВД России и начальник полиции Армении встретились в Волгограде
Волгоград, 18 Июля, 12:25.
Численность депутатов гордумы города-героя Волгограда сократится до 36 человек
Тула, 18 Июля, 08:09.
Тульская область готова к регионализации
Челябинск, 17 Июля, 22:30.
Отряд спецназначения уральского округа войск Нацгвардии «Оберег» отпраздновал 15-летие
Уфа, 17 Июля, 15:12.
У сотрудника МВД Башкирии обнаружили имущество на 200 миллионов рублей
Казань, 17 Июля, 14:42.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет в Казани
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт