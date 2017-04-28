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Алексей Мирный
18 Июля, 2017 23:05
Власти Москвы привлекут инвесторов для редевелопменту промзоны ЗИЛ
Проект реорганизации промзоны.
Источник: archspeech.com
Москва, 18 Июля - DIXINEWS.
Власти Москвы объявили о конкурсе на приобретение 100-процентной доли ООО «Корпус».
Потенциальным инвесторам предлагается принять участие в проекте по редевелопменту части территорий промышленной зоны ЗИЛ.
Согласно документации на территории промзоны должны разместиться технопарк и Музей АМО ЗИЛ. Инвестиционный проект будет представлен на роуд-шоу в рамках проекта «Биржа торгов» 26 июля 2017 года. К участию власти Москвы приглашают инвесторов, заинтересованных в проектах по развитию городских промышленных территорий. Стартовая стоимость договора купли-продажи доли в размере 100 процентов в уставном капитале ООО «Корпус» составляет 1,13 млрд рублей. Будущему собственнику предстоит обеспечить демонтаж существующих зданий и сооружений в случае необходимости, после чего перейти к реконструкции и строительству.
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