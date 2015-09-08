|
Алексей Мирный
18 Июля, 2017 22:07
Москва 23 млрд рублей сэкономила за счет экспертизы цен на госзакупках
Центробанк России.
Источник: dixinews.ru
Москва, 18 Июля - DIXINEWS.
Проверка начальных цен контрактов, заключаемых для нужд столицы в рамках госзаказа, которую выполнили ГБУ «ГАУИ», ГАУ «Мосгосэкспертиза» и независимые экспертные организации, принесла за первое полугодие 2017 года экономию бюджетных средств в размере 19,8 млрд рублей.
Отмечает сайт Департамента экономической политики и развития города Москвы
«В результате проведения проверки начальных цен контрактов, заключаемых для нужд города Москвы в рамках госзаказа, городу удалось сэкономить 22,9 млрд рублей, Рост эффективности в экономии бюджетных средств при государственных закупках наряду с обоснованием их целесообразности, проведением открытых конкурсов и контролем исполнения контрактов столица обеспечивает за счет проведения всесторонней экспертизы начальных цен. Этот и другие инструменты позволяют гарантировать городу максимально допустимое снижение, не идущее в ущерб качеству исполнения», – заявил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт