Экономика

Алексей Мирный
18 Июля, 2017 22:07

Москва 23 млрд рублей сэкономила за счет экспертизы цен на госзакупках

Центробанк России.
Источник: dixinews.ru
#бюджет

#финансы

#статистика
Москва, 18 Июля - DIXINEWS.

Проверка начальных цен контрактов, заключаемых для нужд столицы в рамках госзаказа, которую выполнили ГБУ «ГАУИ», ГАУ «Мосгосэкспертиза» и независимые экспертные организации, принесла за первое полугодие 2017 года экономию бюджетных средств в размере 19,8 млрд рублей.

Отмечает сайт Департамента экономической политики и развития города Москвы

«В результате проведения проверки начальных цен контрактов, заключаемых для нужд города Москвы в рамках госзаказа, городу удалось сэкономить 22,9 млрд рублей, Рост эффективности в экономии бюджетных средств при государственных закупках наряду с обоснованием их целесообразности, проведением открытых конкурсов и контролем исполнения контрактов столица обеспечивает за счет проведения всесторонней экспертизы начальных цен. Этот и другие инструменты позволяют гарантировать городу максимально допустимое снижение, не идущее в ущерб качеству исполнения», – заявил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Более 20 миллионов рублей выделят на реставрацию парков Башкирии
В Ростове-на-Дону на сокращение числа аварийных домов направлено 28 млн рублей
Начисленный налог на прибыль в бюджет Омской области увеличился на 50%
В этом разделе:
Власти Москвы привлекут инвесторов для редевелопменту промзоны ЗИЛ
В ОЭЗ «Зеленоград» создано около полумиллиона производственных площадей
Новосибирцы купили Новокузнецкий вагоностроительный завод за 421 миллион рублей

Вячеслав Фетисов провел мастер-класс для хоккейной команды прокуратуры России
На Камчатке задержали браконьеров с семью тоннами синего краба
На реалити-шоу в Дагестане выберут горянку года
Самолет, рухнувший в Байкал, взлетел без разрешения
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Москвы привлекут инвесторов для редевелопменту промзоны ЗИЛ
Москва, 18 Июля, 22:07.
Москва 23 млрд рублей сэкономила за счет экспертизы цен на госзакупках
Москва, 18 Июля, 18:07.
В ОЭЗ «Зеленоград» создано около полумиллиона производственных площадей
Екатеринбург, 18 Июля, 17:12.
В Екатеринбурге снимут кино, разоблачающее "Матильду" Учителя
Воронеж, 18 Июля, 16:17.
Шаг к метро в Воронеже
Москва, 18 Июля, 15:06.
В Москве открылся авиасалон МАКС-2017
Волгоград, 18 Июля, 13:11.
Глава МВД России и начальник полиции Армении встретились в Волгограде
Волгоград, 18 Июля, 12:25.
Численность депутатов гордумы города-героя Волгограда сократится до 36 человек
Тула, 18 Июля, 08:09.
Тульская область готова к регионализации
Челябинск, 17 Июля, 22:30.
Отряд спецназначения уральского округа войск Нацгвардии «Оберег» отпраздновал 15-летие
Уфа, 17 Июля, 15:12.
У сотрудника МВД Башкирии обнаружили имущество на 200 миллионов рублей
Казань, 17 Июля, 14:42.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет в Казани
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт