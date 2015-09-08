Москва 23 млрд рублей сэкономила за счет экспертизы цен на госзакупках

Проверка начальных цен контрактов, заключаемых для нужд столицы в рамках госзаказа, которую выполнили ГБУ «ГАУИ», ГАУ «Мосгосэкспертиза» и независимые экспертные организации, принесла за первое полугодие 2017 года экономию бюджетных средств в размере 19,8 млрд рублей.

Отмечает сайт Департамента экономической политики и развития города Москвы

«В результате проведения проверки начальных цен контрактов, заключаемых для нужд города Москвы в рамках госзаказа, городу удалось сэкономить 22,9 млрд рублей, Рост эффективности в экономии бюджетных средств при государственных закупках наряду с обоснованием их целесообразности, проведением открытых конкурсов и контролем исполнения контрактов столица обеспечивает за счет проведения всесторонней экспертизы начальных цен. Этот и другие инструменты позволяют гарантировать городу максимально допустимое снижение, не идущее в ущерб качеству исполнения», – заявил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.