В Екатеринбурге снимут кино, разоблачающее "Матильду" Учителя

Деньги на съёмки фильма выделяет уральский меценат и кинорежиссёр-документалист из Екатеринбурга Сергей Алиев. Своё кино - "Ложь Матильды", он планирует выпустить перед премьерой нашумевшей картины российского режиссера Алексея Учителя, в которой рассказывается об отношениях русского царя и молодой балерины.

Идея снять фильм возникла после просмотров трейлеров к "Матильде", отмечает автор проекта. Он безоговорочно высказал свой протест фильму и отметил, что если бы он мог его запретить, то запретил бы. Алиева оскорбило то, что в трейлере показано, как отрывается лифчик, видна обнажённая грудь.

«Показаны отношения самки и кобеля, а это святой царь! Храм-на-Крови в честь него построен, Ганина Яма, огромное количество людей его чтят», – сказал уральский меценат.

По словам режиссёра, задача фильма "Ложь Матильды" – сделать так, чтобы к концу картины у зрителей не осталось вопроса, был ли государь целомудренным человеком или развратником. В сценарии фильма предполагается, что своё мнение выскажут семь историков, которые развенчают семь мифов о Николае II. Помимо любовных отношений с балериной, это будут мифы о поражении в Первой мировой войне, тяжёлой экономической ситуации в стране, кровавости Николая II, его отречении от престола.

Также в поддержку царя в фильме выскажутся известные личности: депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, актёры Алексей Нилов и Андрей Мерзликин, певцы Александр Скляр и Николай Расторгуев, борец Фёдор Емельяненко.

Бюджет фильма – несколько миллионов рублей. Как отмечает автор фильма, сценарий уже написан и на следующей неделе начнутся съёмки, которые будут проходить в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Выпустить кино планируется в середине сентября.

В свою очередь режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель уже прокомментировал новость и назвал это «маразмом».

«Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают. Тем более не понимаю, что они хотят разоблачать, если они не видели фильм. Сценарий они не могли раздобыть. А если читали, то пусть делают что хотят. Я буду рад это посмотреть», — сказал Учитель.

Напомним, премьера фильма «Матильда» пройдет 6 октября 2017 года в Мариинском театре. Несмотря на то, что фильм ещё не был показан зрителям, его уже активно критикуют.