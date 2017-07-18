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Любовь Орлова
18 Июля, 2017 16:17
Шаг к метро в Воронеже
Источник фото: luxfon.com
Воронеж, 18 Июля - DIXINEWS.
Воронежские власти подвели итоги конкурса по выбору подрядчика для подготовки технико-экономического обоснования создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта. Конкурс выиграл местный подрядчик, предложивший цену в 11,5 млн рублей.
О строительстве метро власти Воронежа говорят давно. И вот, можно сказать, впервые в этом вопросе перешли от рассуждений к делу.
Всего на конкурс поступило три заявки. Воронежский государственный технический университет предложил самую высокую цену — 11,7 млн рублей. Представители Воронежского ООО «Киносарг» озвучили сумму в 11,5 млн рублей. Менее затратное предложение поступило от московской фирмы «Инжиниринг ЭВ», она готова была выполнить работы всего за 5 млн рублей.
После изучения материалов специальной комиссией, лишь одна фирма - ООО «Киносарг» была признала соответствующей требованиям конкурса. Именно с ней теперь и должны заключить контракт.
Отметим, что победитель аукциона должен будет проанализировать практику реализации метро и скоростного трамвая в городах России, СНГ и Европы, чтобы обосновать выбор рельсового транспорта в Воронеже. Также в проект должны войти генеральная схема системы скоростного рельсового пассажирского транспорта в Воронеже и расчет основных параметров: количество и длина линий, подвижной состав, численность работников, оценка капиталовложения и другие. Закончить работы должны до конца 2017 года.
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