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Алексей Мирный
18 Июля, 2017 18:07
В ОЭЗ «Зеленоград» создано около полумиллиона производственных площадей
ОЭЗ «Зеленоград».
Источник: dixinews.ru
Москва, 18 Июля - DIXINEWS.
В настоящее время в состав московской ОЭЗ входят пять площадок. Компании-резиденты получат льготы.
Комиссия во главе с Собянином посетила Зеленоград, провела осмотр строящейся особой экономической зоны (ОЭЗ), а также осмотрел площадь Юности и парк «Площадь часов», где прошли работы по благоустройству.
«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации создана большая московская особая экономическая зона, в состав которой вошло пять площадок: четыре площадки здесь, в Зеленограде, и технополис «Москва» непосредственно в городе Москве. Здесь создано около полумиллиона производственных площадей и уже работают около восьми тысяч человек. Приглашаю всех желающих принять участие в инвестировании в особую экономическую зону. Федеральным законодательством и региональным законом принят целый ряд льгот. К примеру, полностью обнуляются налоги на имущество, на землю, налог на прибыль. Есть специальные льготы по страховым платежам и ряд других. Так что проект интересный для тех, кто собирается развивать в Москве высокотехнологичное производство, заниматься инновациями», – сказал Сергей Собянин.
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