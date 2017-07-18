Экономика

Алексей Мирный
18 Июля, 2017 18:07

В ОЭЗ «Зеленоград» создано около полумиллиона производственных площадей

ОЭЗ «Зеленоград».
Источник: dixinews.ru
#экономика

#ОЭЗ

#Зеленоград
Москва, 18 Июля - DIXINEWS.

В настоящее время в состав московской ОЭЗ входят пять площадок. Компании-резиденты получат льготы.

Комиссия во главе с Собянином посетила Зеленоград, провела осмотр строящейся особой экономической зоны (ОЭЗ), а также осмотрел площадь Юности и парк «Площадь часов», где прошли работы по благоустройству.

«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации создана большая московская особая экономическая зона, в состав которой вошло пять площадок: четыре площадки здесь, в Зеленограде, и технополис «Москва» непосредственно в городе Москве. Здесь создано около полумиллиона производственных площадей и уже работают около восьми тысяч человек. Приглашаю всех желающих принять участие в инвестировании в особую экономическую зону. Федеральным законодательством и региональным законом принят целый ряд льгот. К примеру, полностью обнуляются налоги на имущество, на землю, налог на прибыль. Есть специальные льготы по страховым платежам и ряд других. Так что проект интересный для тех, кто собирается развивать в Москве высокотехнологичное производство, заниматься инновациями», – сказал Сергей Собянин.

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