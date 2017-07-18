В Москве открылся авиасалон МАКС-2017

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с участника и гостям Московского аэро-космического салона, который проходит в Жуковском.

13-й авиасалон собрал большое количество посетителей.

«Рассчитываем, что в ближайшие несколько дней здесь в подмосковном Жуковском будет развернута обширная экспозиция, свои разработки представят ведущие российские и иностранные компании, пройдут конференции и семинары по актуальным вопросам развития отрасли, запланирован целый ряд переговоров и подписание крупных контрактов. Рассчитываем, что все это будет способствовать укреплению производственной кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российской продукции на внутренние и зарубежные рынки», - отметил Президент России.