|
Алексей Мирный
18 Июля, 2017 15:06
В Москве открылся авиасалон МАКС-2017
Московского аэро-космического салона.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 18 Июля - DIXINEWS.
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с участника и гостям Московского аэро-космического салона, который проходит в Жуковском.
13-й авиасалон собрал большое количество посетителей.
«Рассчитываем, что в ближайшие несколько дней здесь в подмосковном Жуковском будет развернута обширная экспозиция, свои разработки представят ведущие российские и иностранные компании, пройдут конференции и семинары по актуальным вопросам развития отрасли, запланирован целый ряд переговоров и подписание крупных контрактов. Рассчитываем, что все это будет способствовать укреплению производственной кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российской продукции на внутренние и зарубежные рынки», - отметил Президент России.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт