Глава МВД России и начальник полиции Армении встретились в Волгограде

Рабочая встреча делегация Полиции Республики Армения с представителями МВД России в марте 2017 года.

Сегодня, 18 июля, в Волгоград прибыл руководитель МВД России Владимир Колокольцев и начальник полиции Республики Армении Владимир Гаспарян.

По сообщению пресс-службы региональной администрации, их встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Двадцать представителей правоохранительной структуры Армении также прибыли в город-герой Волгоград.

В областной столице руководители двух ведомств примут участие в Объединенной коллегии Министерства внутренних дел России и полиции Армении. Она будет проходить в течение двух дней в музее-панораме «Сталинградская битва».

Взаимодействие в сфере борьбы с преступностью – выбран как основной вопрос обсуждения. В частности, представители российского и армянского силовых ведомств обсудят работу, направленную на повышение эффективности обмена оперативной информацией.

Отметим, прошлое совместное заседание состоялось осенью 2016 года в Ереване. Тогда представители двух стран рассмотрели вопросы нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и оружия, торговли людьми.