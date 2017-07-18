Политика

Любовь Орлова
18 Июля, 2017 13:11

Глава МВД России и начальник полиции Армении встретились в Волгограде

Рабочая встреча делегация Полиции Республики Армения с представителями МВД России в марте 2017 года.
Источник фото: мвд.рф
#МВД

#полиция

#Армения

#Волгоград

#Колокольцев

#Гаспарян
Волгоград, 18 Июля - DIXINEWS.

Сегодня, 18 июля, в Волгоград прибыл руководитель МВД России Владимир Колокольцев и начальник полиции Республики Армении Владимир Гаспарян.

По сообщению пресс-службы региональной администрации, их встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Двадцать представителей правоохранительной структуры Армении также прибыли в город-герой Волгоград.

В областной столице руководители двух ведомств примут участие в Объединенной коллегии Министерства внутренних дел России и полиции Армении. Она будет проходить в течение двух дней в музее-панораме «Сталинградская битва».

Взаимодействие в сфере борьбы с преступностью – выбран как основной вопрос обсуждения. В частности, представители российского и армянского силовых ведомств обсудят работу, направленную на повышение эффективности обмена оперативной информацией.

Отметим, прошлое совместное заседание состоялось осенью 2016 года в Ереване. Тогда представители двух стран рассмотрели вопросы нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и оружия, торговли людьми.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
ФТС и МВД укрепляют взаимодействие в сфере борьбы с незаконным выводом капитала
В этом разделе:
Численность депутатов гордумы города-героя Волгограда сократится до 36 человек
Мэр Казани возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО
На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий начали выплачивать зарплату

Самолет, рухнувший в Байкал, взлетел без разрешения
Вячеслав Фетисов провел мастер-класс для хоккейной команды прокуратуры России
Паводок в Аризоне: четверо погибших, шестеро пропавших без вести
Путин поговорил с металлургами
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шаг к метро в Воронеже
Москва, 18 Июля, 15:06.
В Москве открылся авиасалон МАКС-2017
Волгоград, 18 Июля, 13:11.
Глава МВД России и начальник полиции Армении встретились в Волгограде
Волгоград, 18 Июля, 12:25.
Численность депутатов гордумы города-героя Волгограда сократится до 36 человек
Тула, 18 Июля, 08:09.
Тульская область готова к регионализации
Челябинск, 17 Июля, 22:30.
Отряд спецназначения уральского округа войск Нацгвардии «Оберег» отпраздновал 15-летие
Уфа, 17 Июля, 15:12.
У сотрудника МВД Башкирии обнаружили имущество на 200 миллионов рублей
Казань, 17 Июля, 14:42.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет в Казани
Тула, 17 Июля, 13:52.
Российские пилоты стали чемпионами мира по высшему пилотажу
Омск, 17 Июля, 11:47.
Режим ЧС введен в Омском регионе из-за африканской чумы свиней
Кемеровская область, 17 Июля, 10:40.
Новосибирцы купили Новокузнецкий вагоностроительный завод за 421 миллион рублей
Владивосток, 17 Июля, 09:42.
Инвестпроекты на 3 млрд рублей привлечены в ТОР и Свободный порт Владивосток
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт