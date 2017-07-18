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Любовь Орлова
18 Июля, 2017 13:11
Глава МВД России и начальник полиции Армении встретились в Волгограде
Рабочая встреча делегация Полиции Республики Армения с представителями МВД России в марте 2017 года.
Источник фото: мвд.рф
Волгоград, 18 Июля - DIXINEWS.
Сегодня, 18 июля, в Волгоград прибыл руководитель МВД России Владимир Колокольцев и начальник полиции Республики Армении Владимир Гаспарян.
По сообщению пресс-службы региональной администрации, их встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Двадцать представителей правоохранительной структуры Армении также прибыли в город-герой Волгоград.
В областной столице руководители двух ведомств примут участие в Объединенной коллегии Министерства внутренних дел России и полиции Армении. Она будет проходить в течение двух дней в музее-панораме «Сталинградская битва».
Взаимодействие в сфере борьбы с преступностью – выбран как основной вопрос обсуждения. В частности, представители российского и армянского силовых ведомств обсудят работу, направленную на повышение эффективности обмена оперативной информацией.
Отметим, прошлое совместное заседание состоялось осенью 2016 года в Ереване. Тогда представители двух стран рассмотрели вопросы нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и оружия, торговли людьми.
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