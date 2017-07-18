Численность депутатов гордумы города-героя Волгограда сократится до 36 человек

Проект сокращения числа депутатов был одобрен и рекомендован к принятию на заседании представительного органа членами фракции «Единая Россия» городской думы Волгограда.

Предлагается внести изменения с целью повышения эффективности управления городом и рациональным расходованием средств на органы местного самоуправления.

На данный момент в состав действующего созыва городской думы входят 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Новым проектом предлагается сократить численность депутатского корпуса до 36 человек.

Глава города Андрей Косолапов отметил, что при принятии такого решения получится практически на треть уменьшить расходы и, следовательно, сэкономить бюджетные средства. По мнению Косолапова, это позволит навести порядок в системе органов муниципальной власти и создать кадровый костяк из эффективных управленцев.

На публичных слушаниях, дата которых будет утверждена на заседании гордумы 19 июля, состоится обсуждение процедуры изменения Устава. После этого документ будет вынесен на рассмотрение в комитеты и принят окончательно в осеннюю сессию.