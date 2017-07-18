Тульская область готова к регионализации

Новая кадровая политика России уже два года набирает обороты. Её основной целью является ротация смены руководства региональной элиты и улучшение качества жизни регионов.

С 2016 года в России сменилось более 15 губернаторов, и работа, которую осуществляет Федеральный центр, продолжается.

В Тульской области в феврале 2016 года произошли кадровые изменения: исполнять обязанности губернатора указом президента России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина. Основной задачей нового руководства стала интеграция внутренней политики Федерального центра в сторону развития региона, человеческого капитала и привлечения инвестиций.

За два года в Тульской области произошли существенные изменения. Из региона, в котором на первый план выходили социально-экономические проблемы в экологии и оттока населения, область трансформировалась в одну из самой благоприятных для привлечения инвестиций и даже претендует статус туристического центра.

После победы осенью 2016 года губернатор Алексей Дюмин, совместно с правительством Тульской области провели ряд изменений во внешнеэкономическом и социальном направлении. Вектор роста был поставлен на развитии инфраструктуры, восстановления предприятий и культурных ценностей региона, что должно было стать опорой привлекательности региона.

Основным проектом стало создание в апреле 2016 года особой экономической зоны «Узловая», которая находиться в 180 км от Москвы, и выполняет функции крупнейшего промышленного центра между Тулой и Новомосковском. Сегодня на этой экономической территории проживает более миллиона человек. К 2018 году власти планируют завершить создание объектов инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры для «Узловой». Создание такого амбициозного проекта позволяет говорить о привлекательности участия в нем большого количества инвестиций.

На прошедшем ПМЭФ-2017 Тульская область заключила с инвесторами 22 соглашения на общую сумму 83,7 млрд рублей. Особо можно выделить реализацию таких совместных проектов, как тепличный комплекс по производству овощей стоимостью 24 млрд рублей, строительство литейно-прокатного комплекса, прокладка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Тулой и Москвой.

Основная доля промышленности региона приходится на машиностроение, химическую и пищевую отрасли, черную металлургию и электроэнергетику. На территории Тульской области находится более 100 промышленных объектов, 5 из них входят в корпорацию «Ростех», которая является крупнейшим работодателем региона.

Как сообщает Росстат, индекс промышленного производства Тульской области чуть выше общероссийского – 102,6%, к сравнению в России за январь-май 2017 года – 101,7%.

Однако не все так гладко, с годами пришедшие в упадок некоторые крупные предприятия, являются главным приоритетом развития на сегодняшний день. С помощью привлечения частного инвестора в лице Михаила Шелкова, решено модернизировать завод электроакустического оборудования «Октава». Инвестор готов вложить в производство около 1 млрд рублей. Идею уже поддержал президент России Владимир Путин, сообщает «Независимая газета».

К проекту присоединилась компания «Ростех», которая также приняла решение возродить на «Октаве» легендарное производство акустического оборудования. Корпорация провела технологический аудит завода и выявила основные потребности в модернизации производства. На территории предприятия появится Высшая техническая школа – первая в России платформа, позволяющая обучать и повышать уровень специалистов сложных рабочих профессий. Кроме того, на «Октаве» откроют музей станкостроения - первый интерактивный музей-практикум, рассказывающий об истории развития российской промышленности. Особое место отводится общественным пространствам: здесь откроются библиотека промышленного дизайна, лектории, образовательные и творческие территории, а также концептуальные фудкорты.

Эксперты отмечают, что кластер «Октава» изменит Тулу так же, как обновленный «Красный Октябрь» – Москву. «Октава», располагаясь в самом сердце промышленной Тулы, станет местом созидательного досуга, творчества и отдыха. Здесь к 2019 году планируются к открытию музейные центры, сувенирные лавки, рестораны и мини-отели. Помимо этого, в рамках программы будет отреставрировано 17 объектов культурного наследия.

В столица Тульской области – в Туле, по инициативе губернатора Алексея Дюмина, принято решение о восстановлении Суворовского военного училища. В мае 2016 года на месте будущего учебного заведения был заложен символический камень, а спустя 4 месяца, в сентябре состоялось открытие с официальным визитом главы государства Владимира Путина. За рекордно короткие сроки было построено трехэтажное главное здание, два четырехэтажных спальных корпуса, трехэтажная столовая, медпункт, крытый спорткомплекс и ряд других сооружений.

«Реновация училища – важный шаг, способствующий развитию российского образования и патриотического воспитания: в каждой тульской семье свои герои, их помнят, ими гордятся», – отмечают в областном правительстве. Изменения в Тульской области – яркий и наглядный пример влияния на региональную жизнь сильной политики губернатора. Будучи, в недавно лидером среди регионов-доноров, Тула буквально на глазах превратилась в перспективное место для жизни и работы. Такая тактика нового подхода руководства в управлении областью, может быть спроецирована и на другие федеральные субъекты России.