Общество

Любовь Орлова
17 Июля, 2017 22:30

Отряд спецназначения уральского округа войск Нацгвардии «Оберег» отпраздновал 15-летие

Одна из главных задач отряда - борьба с терроризмом.
Источник фото: chelyabinsk.74.ru
#спецназ

#Росгвардия

#национальнаягвардия
Челябинск, 17 Июля - DIXINEWS.

В честь юбилея бойцы блеснули мастерством рукопашного боя, устроили показательные выступления, показали новейшую технику и накормили гостей солдатской кашей.

Таких ребят называют «люди в масках», показывать лица и называть настоящие имена им запрещено в целях безопасности.

Порядковый номер спецназа отряда «Оберег» - 23, он участвует в контртеррористических операциях, обеспечивает общественную безопасность, а также помогает в ликвидации природных и техногенных ЧС. За могучими плечами бойцов – командировки на Северный Кавказ, за историю отряда таких выездов было 18. Более 100 спецназовцев «Оберега» получили государственные награды, два имеют звание Героя России, один из которых – посмертно.

Пример молодое поколение берет у мужественных ветеранов. Как рассказал один из спецназовцев, он с детства мечтал служить в таком отряде. Чтобы попасть сюда необходимо желание, отличная физическая подготовка и боевой дух, остальному научат, добавил боец.

Бойцы подчеркивают, что необходимы постоянные тренировки, сила, упорство, стремление – это даёт возможность развиваться, держать себя в хорошей физической форме. В отряде очень сплочённые взаимоотношения, которые выстраиваются по принципу братства. Для успешного выполнения опасной задачи очень важна и необходима поддержка боевого товарища.

Генерал-лейтенант Игорь Голлоев, командующий Уральским округом Федеральной службы войск национальной гвардии, лично приехал поздравить отряд спецназа с юбилеем. Он поблагодарил бойцов за самоотверженность, выразил признательность ветеранам, которые заложили и передают традиции, а также близким военнослужащих.

Также поздравить бойцов прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В поздравительной речи Дубровский выразил гордость за то, что на территории Челябинска дислоцируется одно из самых боеспособных подразделений спецназа в УрФО.

«Мы всегда рассчитываем на ваш профессионализм, опыт и мужество. Оберегать и защищать – это не только девиз 23-го отряда, но и смысл жизни каждого из вас», - произнёс губернатор.

Напомним, отдельный отряд специального назначения «Оберег» стал Федеральной службы войск Национальной гвардии, куда также входят СОБР, ОМОН и вневедомственная охрана.

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