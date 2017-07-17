Власть

Любовь Орлова
17 Июля, 2017 15:12

У сотрудника МВД Башкирии обнаружили имущество на 200 миллионов рублей

МВД РФ.
Источник фото: vk.com
Уфа, 17 Июля - DIXINEWS.

По сообщению пресс-службы Министр внутренних дел по республике Башкортостан Роман Деев подписал приказ об увольнении заместителя начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Ильнура Юсупова.

Причиной увольнения явилась утрата доверия.

В ходе расследования выяснилось, что у 35-летнего мужчины в собственности имущество, стоимостью 200 миллионов рублей. Уволенный майор полиции Ильнур Юсупов в период с 2013 по 2015 годы приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка и два элитных автомобиля. Прокурорская проверка показала, что он также построил в пригороде г. Уфы коттедж площадью около 200 кв. м и приобрёл земельный участок общей площадью 37 гектаров.

По официальным данным годовой доход семьи составлял около 1,5 млн рублей.

К сотрудникам, которые представляют недостоверные или неполные сведения о доходах и имущественных обязательствах, будут и впредь приниматься жесткие меры, отметил Министр внутренних дел генерал-майор полиции Роман Деев.

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