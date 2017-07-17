Спорт

Любовь Орлова
17 Июля, 2017 14:42

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет в Казани

Чемпионат мира на короткой воде.
Источник фото: ru-sports.com
#Будапешт

#Чемпионатмира

#Казань

#плавание
Казань, 17 Июля - DIXINEWS.

Об этом заявили на пресс-конференции в Будапеште в рамках чемпионата мира по водным видам спорта FINA 2017.

Первый заместитель руководителя Исполкома Казани Дамир Фаттахов отметил, что Казань заслужила право принимать лучших пловцов планеты. Фаттахов уверен, что у столицы Татарстана есть все условия для проведения ещё одного знакового для мирового спорта события - замечательная инфраструктура, опытная команда организаторов и гостеприимные жители.

На проведение турнира 2022 года также претендовали Гонконг, Будапешт и Тайбэй.

Напомним, Чемпионат мира на короткой воде проводится раз в два года. В программу входит только соревнования в бассейне длиной 25 метров.

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