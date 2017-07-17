Спорт

Любовь Орлова
17 Июля, 2017 13:52

Российские пилоты стали чемпионами мира по высшему пилотажу

V Чемпионат мира по высшему пилотажу.
Источник фото: 1tulatv.ru
#Пермь

#чемпионы

#пилотаж

#Як52

#Тула
Тула, 17 Июля - DIXINEWS.

В Туле завершился V Чемпионат мира по высшему пилотажу. Россияне Владимир Котельников и Олег Шполянский заняли первое место в командных соревнованиях.

Владимир Котельников, пилот из Перми, стал обладателем одной серебряной и двух бронзовых медалей. По сумме упражнений он занял второе место в абсолютном зачете. Первое место занял Олег Шполянский из Тулы.

В командных соревнованиях Владимир Котельников и Олег Шполянский стали обладателями золота. Пилоты синхронно выполняли сложные трюки.

Напомним, Чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52 проходил в Туле на аэродроме Клоково с 9 по 15 июля. В соревнованиях приняли участие более 20 спортсменов из Австралии, Чехии, Германии, Соединённых Штатов Америки, Канады, Испании, Казахстана, Белоруссии и России.

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