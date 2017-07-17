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Любовь Орлова
17 Июля, 2017 13:52
Российские пилоты стали чемпионами мира по высшему пилотажу
V Чемпионат мира по высшему пилотажу.
Источник фото: 1tulatv.ru
Тула, 17 Июля - DIXINEWS.
В Туле завершился V Чемпионат мира по высшему пилотажу. Россияне Владимир Котельников и Олег Шполянский заняли первое место в командных соревнованиях.
Владимир Котельников, пилот из Перми, стал обладателем одной серебряной и двух бронзовых медалей. По сумме упражнений он занял второе место в абсолютном зачете. Первое место занял Олег Шполянский из Тулы.
В командных соревнованиях Владимир Котельников и Олег Шполянский стали обладателями золота. Пилоты синхронно выполняли сложные трюки.
Напомним, Чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52 проходил в Туле на аэродроме Клоково с 9 по 15 июля. В соревнованиях приняли участие более 20 спортсменов из Австралии, Чехии, Германии, Соединённых Штатов Америки, Канады, Испании, Казахстана, Белоруссии и России.
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