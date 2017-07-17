Российские пилоты стали чемпионами мира по высшему пилотажу

В Туле завершился V Чемпионат мира по высшему пилотажу. Россияне Владимир Котельников и Олег Шполянский заняли первое место в командных соревнованиях.

Владимир Котельников, пилот из Перми, стал обладателем одной серебряной и двух бронзовых медалей. По сумме упражнений он занял второе место в абсолютном зачете. Первое место занял Олег Шполянский из Тулы.

В командных соревнованиях Владимир Котельников и Олег Шполянский стали обладателями золота. Пилоты синхронно выполняли сложные трюки.

Напомним, Чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52 проходил в Туле на аэродроме Клоково с 9 по 15 июля. В соревнованиях приняли участие более 20 спортсменов из Австралии, Чехии, Германии, Соединённых Штатов Америки, Канады, Испании, Казахстана, Белоруссии и России.