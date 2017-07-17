Режим ЧС введен в Омском регионе из-за африканской чумы свиней

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС сегодня, 17 июля. Решением губернатора Виктора Назарова был введён карантин в связи с выявлением случая заболеваний животных африканской чумой свиней.

Первая вспышка была зарегистрирована в деревне Верблюжье Саргатского района. В угрожающей зоне, радиусом 5 километров, запрещен вывоз свиней, свиноводческой продукции и сырья, а также введен полный запрет посещения территории посторонними лицами, кроме персонала выполняющего операции по отчуждению поголовья и ликвидации очага. Подтверждено заражение 100 свиней. Здесь предусмотрена утилизация животных, сообщили в областном Минсельхозе.

Стало известно о втором очаге вспышки АЧС на двух частных подворьях поселка Ачаирский Омского района. На свалке в мешках нашли трупы свиней. Причина падежа - чума. В министерстве отмечают, если бы фермер сообщил в Россельхознадзоре о заболевшем скоте, он получил бы компенсацию. Вместо этого ему грозит серьезный штраф. На данный момент специалисты МЧС обследовали очаг инфекции и близлежащую территорию. На въезде в поселок установлен дезинфекционный барьер, ведется обработка помещений, в которых содержались зараженные животные. Как сообщают в МЧС, для предотвращения распространения АЧС там будет произведено изъятие оставшегося поголовья свиней с последующей утилизцией.

На экстренном совещании, которое состоялось сегодня, 17 июля, первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов заявил, что основная задача определить откуда пришла болезнь. Рассматриваются три варианта источника инфекции - из дикой природы, при завозе поросят или зараженных кормов. К работе привлечены следственный комитет и полиция.