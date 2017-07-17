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Любовь Орлова
17 Июля, 2017 10:40
Новосибирцы купили Новокузнецкий вагоностроительный завод за 421 миллион рублей
Вагоностроительный завод.
Источник фото: vse42.ru
Кемеровская область, 17 Июля - DIXINEWS.
Вся недвижимость новокузнецкого завода, а это 46 зданий и земельный участок площадью 21,14, продана.
Новый владелец – новосибирский «ТФМ-оператор». Полная стоимость сделки составила 421,8 миллиона рублей.
Покупатели уже заявили, что теперь на базе бывшего НКВЗ планируют создать индустриальный парк, где будут работать предприятия по производству горно-шахтного оборудования, металлоконструкций, логистики и мехобработки. Общая сумма инвестиций в проект может составить около 2 миллиардов рублей.
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