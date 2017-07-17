Новосибирцы купили Новокузнецкий вагоностроительный завод за 421 миллион рублей

Вся недвижимость новокузнецкого завода, а это 46 зданий и земельный участок площадью 21,14, продана.

Новый владелец – новосибирский «ТФМ-оператор». Полная стоимость сделки составила 421,8 миллиона рублей.

Покупатели уже заявили, что теперь на базе бывшего НКВЗ планируют создать индустриальный парк, где будут работать предприятия по производству горно-шахтного оборудования, металлоконструкций, логистики и мехобработки. Общая сумма инвестиций в проект может составить около 2 миллиардов рублей.